Рейтинг@Mail.ru
Со здания посольства Исландии в Москве сняли флаг и таблички - РИА Новости, 01.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:08 01.08.2023 (обновлено: 17:02 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/posolstvo-1887528067.html
Со здания посольства Исландии в Москве сняли флаг и таблички
Со здания посольства Исландии в Москве сняли флаг и таблички - РИА Новости, 01.08.2023
Со здания посольства Исландии в Москве сняли флаг и таблички
Со здания посольства Исландии в Москве сняли флаг и таблички, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T10:08
2023-08-01T17:02
исландия
москва
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887602843_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f7ad0169eccd5c15ea0e129c86071047.jpg
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Со здания посольства Исландии в Москве сняли флаг и таблички, передает корреспондент РИА Новости. Ранее РИА Новости сообщили в МИД России, что временный поверенный в делах Исландии в России Магнус Ханессон уведомил МИД России о приостановке деятельности посольства страны в Москве с 1 августа. Флаг Исландии снят с флагштока при здании посольства, демонтированы вывески, охраняющих здание полицейских нет. По словам собеседника агентства, сотрудники дипмиссии вывезли вещи в воскресенье. В начале июня стало известно, что глава МИД Исландии Тордис Кольбрун Рейкфьорд Гильфадоттир приняла решение о приостановке работы дипмиссии. Исландская сторона обосновала свое решение тем, что деятельность посольства в Москве в нынешних условиях не соответствует приоритетам внешнеполитического ведомства страны. Торговые, культурные или политические отношения с Россией находятся на "самом низком уровне" и сохранение деятельности посольства Исландии в Москве не оправданно, заявили в Рейкьявике. При этом в МИД страны пояснили, что принятое решение не является разрывом дипломатических отношений: как только позволят условия, возобновление работы посольства в Москве станет одним из приоритетов властей. В сообщении на сайте исландского дипломатического ведомства также указано, что в соответствии с решением Рейкьявика России предписано свести к минимуму деятельность своего посольства в Исландии.
https://ria.ru/20230610/islandiya-1877384846.html
исландия
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887602843_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5df0f9b61b47e15ac966e118621f4da9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
исландия, москва, россия, в мире
Исландия, Москва, Россия, В мире
Со здания посольства Исландии в Москве сняли флаг и таблички

Со здания посольства Исландии в Москве сняли флаг и демонтировали вывески

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевЗдание посольства Исландии в России, с которого снят флаг и демонтированы все таблички
Здание посольства Исландии в России, с которого снят флаг и демонтированы все таблички - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Здание посольства Исландии в России, с которого снят флаг и демонтированы все таблички
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Со здания посольства Исландии в Москве сняли флаг и таблички, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее РИА Новости сообщили в МИД России, что временный поверенный в делах Исландии в России Магнус Ханессон уведомил МИД России о приостановке деятельности посольства страны в Москве с 1 августа.
Флаг Исландии снят с флагштока при здании посольства, демонтированы вывески, охраняющих здание полицейских нет. По словам собеседника агентства, сотрудники дипмиссии вывезли вещи в воскресенье.
В начале июня стало известно, что глава МИД Исландии Тордис Кольбрун Рейкфьорд Гильфадоттир приняла решение о приостановке работы дипмиссии. Исландская сторона обосновала свое решение тем, что деятельность посольства в Москве в нынешних условиях не соответствует приоритетам внешнеполитического ведомства страны.
Торговые, культурные или политические отношения с Россией находятся на "самом низком уровне" и сохранение деятельности посольства Исландии в Москве не оправданно, заявили в Рейкьявике. При этом в МИД страны пояснили, что принятое решение не является разрывом дипломатических отношений: как только позволят условия, возобновление работы посольства в Москве станет одним из приоритетов властей.
В сообщении на сайте исландского дипломатического ведомства также указано, что в соответствии с решением Рейкьявика России предписано свести к минимуму деятельность своего посольства в Исландии.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
В МИД прокомментировали решение Исландии о понижении дипотношений с Россией
10 июня, 14:14
 
ИсландияМоскваРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала