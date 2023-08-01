https://ria.ru/20230801/posolstvo-1887528067.html

Со здания посольства Исландии в Москве сняли флаг и таблички

Со здания посольства Исландии в Москве сняли флаг и таблички - РИА Новости, 01.08.2023

Со здания посольства Исландии в Москве сняли флаг и таблички

Со здания посольства Исландии в Москве сняли флаг и таблички, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T10:08

2023-08-01T10:08

2023-08-01T17:02

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Со здания посольства Исландии в Москве сняли флаг и таблички, передает корреспондент РИА Новости. Ранее РИА Новости сообщили в МИД России, что временный поверенный в делах Исландии в России Магнус Ханессон уведомил МИД России о приостановке деятельности посольства страны в Москве с 1 августа. Флаг Исландии снят с флагштока при здании посольства, демонтированы вывески, охраняющих здание полицейских нет. По словам собеседника агентства, сотрудники дипмиссии вывезли вещи в воскресенье. В начале июня стало известно, что глава МИД Исландии Тордис Кольбрун Рейкфьорд Гильфадоттир приняла решение о приостановке работы дипмиссии. Исландская сторона обосновала свое решение тем, что деятельность посольства в Москве в нынешних условиях не соответствует приоритетам внешнеполитического ведомства страны. Торговые, культурные или политические отношения с Россией находятся на "самом низком уровне" и сохранение деятельности посольства Исландии в Москве не оправданно, заявили в Рейкьявике. При этом в МИД страны пояснили, что принятое решение не является разрывом дипломатических отношений: как только позволят условия, возобновление работы посольства в Москве станет одним из приоритетов властей. В сообщении на сайте исландского дипломатического ведомства также указано, что в соответствии с решением Рейкьявика России предписано свести к минимуму деятельность своего посольства в Исландии.

https://ria.ru/20230610/islandiya-1877384846.html

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