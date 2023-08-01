Рейтинг@Mail.ru
Посла Украины вызвали в МИД Польши из-за заявлений Киева - РИА Новости, 01.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:03 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/posol-1887680973.html
Посла Украины вызвали в МИД Польши из-за заявлений Киева
Посла Украины вызвали в МИД Польши из-за заявлений Киева - РИА Новости, 01.08.2023
Посла Украины вызвали в МИД Польши из-за заявлений Киева
Посол Украины вызван в МИД Польши в связи с "заявлениями властей Украины", сообщает польское внешнеполитическое ведомство. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T20:03
2023-08-01T20:03
в мире
украина
мид польши
польша
киев
марчин пшидач
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152440/44/1524404494_0:70:800:520_1920x0_80_0_0_f69ca47725f72b41bbf2c514351fcbd5.jpg
ВАРШАВА, 1 авг – РИА Новости. Посол Украины вызван в МИД Польши в связи с "заявлениями властей Украины", сообщает польское внешнеполитическое ведомство."Министерство иностранных дел Польши сообщает, что в связи с заявлениями представителей украинских властей в штаб-квартиру МИД был приглашен посол Украины в Польше", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что посол Польши Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы, сообщили во вторник в министерстве.Как сообщило украинское издание "Европейская правда", Пшидач в интервью польским СМИ заявил, что Киев получил огромную поддержку от Варшавы и что Украине стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины за последние месяцы и годы."Первого августа в МИД Украины был приглашен посол Республики Польша на Украине Бартош Цихоцкий из-за высказываний министра канцелярии президента Республики Польша, руководителя офиса международной политики Марчина Пшидача", - говорится в сообщении на сайте МИД Украины.В сообщении утверждается, что во время встречи было озвучено, что заявления о якобы имеющей место неблагодарности Украины за помощь Польши "не соответствуют действительности и являются неприемлемыми". В украинском министерстве заявили, что политика не должна ставить под сомнение взаимопонимание и прочность отношений между украинским и польским народами.
https://ria.ru/20230801/ukraina-1887644085.html
украина
польша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152440/44/1524404494_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_bf75c0964bd1560a4a37afac859fc7dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, мид польши, польша, киев, марчин пшидач
В мире, Украина, МИД Польши, Польша, Киев, Марчин Пшидач
Посла Украины вызвали в МИД Польши из-за заявлений Киева

МИД Польши: посла Украины вызвали в польское ведомство из-за заявлений Киева

CC BY-SA 3.0 / Isee1 / Ukrainian Embassy in WarsawПосольство Украины в Польше
Посольство Украины в Польше - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
CC BY-SA 3.0 / Isee1 / Ukrainian Embassy in Warsaw
Посольство Украины в Польше. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 1 авг – РИА Новости. Посол Украины вызван в МИД Польши в связи с "заявлениями властей Украины", сообщает польское внешнеполитическое ведомство.
"Министерство иностранных дел Польши сообщает, что в связи с заявлениями представителей украинских властей в штаб-квартиру МИД был приглашен посол Украины в Польше", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что посол Польши Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы, сообщили во вторник в министерстве.
Как сообщило украинское издание "Европейская правда", Пшидач в интервью польским СМИ заявил, что Киев получил огромную поддержку от Варшавы и что Украине стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины за последние месяцы и годы.
"Первого августа в МИД Украины был приглашен посол Республики Польша на Украине Бартош Цихоцкий из-за высказываний министра канцелярии президента Республики Польша, руководителя офиса международной политики Марчина Пшидача", - говорится в сообщении на сайте МИД Украины.
В сообщении утверждается, что во время встречи было озвучено, что заявления о якобы имеющей место неблагодарности Украины за помощь Польши "не соответствуют действительности и являются неприемлемыми". В украинском министерстве заявили, что политика не должна ставить под сомнение взаимопонимание и прочность отношений между украинским и польским народами.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова сравнила отношения Польши и Украины с волком и овцой
Вчера, 16:39
 
В миреУкраинаМИД ПольшиПольшаКиевМарчин Пшидач
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала