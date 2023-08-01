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Посла Украины вызвали в МИД Польши из-за заявлений Киева

Посла Украины вызвали в МИД Польши из-за заявлений Киева - РИА Новости, 01.08.2023

Посла Украины вызвали в МИД Польши из-за заявлений Киева

Посол Украины вызван в МИД Польши в связи с "заявлениями властей Украины", сообщает польское внешнеполитическое ведомство. РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T20:03

2023-08-01T20:03

2023-08-01T20:03

в мире

украина

мид польши

польша

киев

марчин пшидач

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ВАРШАВА, 1 авг – РИА Новости. Посол Украины вызван в МИД Польши в связи с "заявлениями властей Украины", сообщает польское внешнеполитическое ведомство."Министерство иностранных дел Польши сообщает, что в связи с заявлениями представителей украинских властей в штаб-квартиру МИД был приглашен посол Украины в Польше", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что посол Польши Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы, сообщили во вторник в министерстве.Как сообщило украинское издание "Европейская правда", Пшидач в интервью польским СМИ заявил, что Киев получил огромную поддержку от Варшавы и что Украине стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины за последние месяцы и годы."Первого августа в МИД Украины был приглашен посол Республики Польша на Украине Бартош Цихоцкий из-за высказываний министра канцелярии президента Республики Польша, руководителя офиса международной политики Марчина Пшидача", - говорится в сообщении на сайте МИД Украины.В сообщении утверждается, что во время встречи было озвучено, что заявления о якобы имеющей место неблагодарности Украины за помощь Польши "не соответствуют действительности и являются неприемлемыми". В украинском министерстве заявили, что политика не должна ставить под сомнение взаимопонимание и прочность отношений между украинским и польским народами.

https://ria.ru/20230801/ukraina-1887644085.html

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