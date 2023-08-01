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Посла Польши вызвали в МИД Украины после слов министра о неблагодарности - РИА Новости, 01.08.2023
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14:49 01.08.2023 (обновлено: 15:43 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/posol-1887610637.html
Посла Польши вызвали в МИД Украины после слов министра о неблагодарности
Посла Польши вызвали в МИД Украины после слов министра о неблагодарности - РИА Новости, 01.08.2023
Посла Польши вызвали в МИД Украины после слов министра о неблагодарности
Посла Польши вызвали в МИД Украины после высказываний главы президентской канцелярии Марчина Пшидача о неблагодарности Киева, сообщило украинское... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T14:49
2023-08-01T15:43
в мире
украина
польша
киев
марчин пшидач
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Посла Польши вызвали в МИД Украины после высказываний главы президентской канцелярии Марчина Пшидача о неблагодарности Киева, сообщило украинское внешнеполитическое ведомство на своем сайте. "Первого августа в МИД Украины был приглашен посол Республики Польша на Украине Бартош Цихоцкий из-за высказываний министра канцелярии президента Республики Польша, руководителя офиса международной политики Марчина Пшидача", — говорится в пресс-релизе.На встрече послу сообщили, что заявления о неблагодарности Украины за помощь Польши "не соответствуют действительности и являются неприемлемыми".Политики не должны ставить под сомнение взаимопонимание и прочность отношений между украинским и польским народами, заключили в МИД.Как писало украинское издание "Европейская правда", Пшидач в интервью польским СМИ заявил, что Киев получил огромную поддержку от Варшавы и Украине стоило бы начать ценить ту роль, которую Польша сыграла для нее за последнее время.
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в мире, украина, польша, киев, марчин пшидач
В мире, Украина, Польша, Киев, Марчин Пшидач
Посла Польши вызвали в МИД Украины после слов министра о неблагодарности

Посла Польши вызвали в МИД Украины после слов министра о неблагодарности Киева

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Посла Польши вызвали в МИД Украины после высказываний главы президентской канцелярии Марчина Пшидача о неблагодарности Киева, сообщило украинское внешнеполитическое ведомство на своем сайте.
«
"Первого августа в МИД Украины был приглашен посол Республики Польша на Украине Бартош Цихоцкий из-за высказываний министра канцелярии президента Республики Польша, руководителя офиса международной политики Марчина Пшидача", — говорится в пресс-релизе.
На встрече послу сообщили, что заявления о неблагодарности Украины за помощь Польши "не соответствуют действительности и являются неприемлемыми".
Политики не должны ставить под сомнение взаимопонимание и прочность отношений между украинским и польским народами, заключили в МИД.
Как писало украинское издание "Европейская правда", Пшидач в интервью польским СМИ заявил, что Киев получил огромную поддержку от Варшавы и Украине стоило бы начать ценить ту роль, которую Польша сыграла для нее за последнее время.
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