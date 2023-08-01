https://ria.ru/20230801/posol-1887610637.html
Посла Польши вызвали в МИД Украины после слов министра о неблагодарности
Посла Польши вызвали в МИД Украины после слов министра о неблагодарности - РИА Новости, 01.08.2023
Посла Польши вызвали в МИД Украины после слов министра о неблагодарности
Посла Польши вызвали в МИД Украины после высказываний главы президентской канцелярии Марчина Пшидача о неблагодарности Киева, сообщило украинское... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T14:49
2023-08-01T14:49
2023-08-01T15:43
в мире
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польша
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марчин пшидач
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Посла Польши вызвали в МИД Украины после высказываний главы президентской канцелярии Марчина Пшидача о неблагодарности Киева, сообщило украинское внешнеполитическое ведомство на своем сайте. "Первого августа в МИД Украины был приглашен посол Республики Польша на Украине Бартош Цихоцкий из-за высказываний министра канцелярии президента Республики Польша, руководителя офиса международной политики Марчина Пшидача", — говорится в пресс-релизе.На встрече послу сообщили, что заявления о неблагодарности Украины за помощь Польши "не соответствуют действительности и являются неприемлемыми".Политики не должны ставить под сомнение взаимопонимание и прочность отношений между украинским и польским народами, заключили в МИД.Как писало украинское издание "Европейская правда", Пшидач в интервью польским СМИ заявил, что Киев получил огромную поддержку от Варшавы и Украине стоило бы начать ценить ту роль, которую Польша сыграла для нее за последнее время.
https://ria.ru/20230801/vagner-1887593190.html
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РИА Новости
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в мире, украина, польша, киев, марчин пшидач
В мире, Украина, Польша, Киев, Марчин Пшидач
Посла Польши вызвали в МИД Украины после слов министра о неблагодарности
Посла Польши вызвали в МИД Украины после слов министра о неблагодарности Киева