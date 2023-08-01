https://ria.ru/20230801/posol-1887610637.html

Посла Польши вызвали в МИД Украины после слов министра о неблагодарности

Посла Польши вызвали в МИД Украины после слов министра о неблагодарности - РИА Новости, 01.08.2023

Посла Польши вызвали в МИД Украины после слов министра о неблагодарности

Посла Польши вызвали в МИД Украины после высказываний главы президентской канцелярии Марчина Пшидача о неблагодарности Киева, сообщило украинское... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T14:49

2023-08-01T14:49

2023-08-01T15:43

в мире

украина

польша

киев

марчин пшидач

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Посла Польши вызвали в МИД Украины после высказываний главы президентской канцелярии Марчина Пшидача о неблагодарности Киева, сообщило украинское внешнеполитическое ведомство на своем сайте. "Первого августа в МИД Украины был приглашен посол Республики Польша на Украине Бартош Цихоцкий из-за высказываний министра канцелярии президента Республики Польша, руководителя офиса международной политики Марчина Пшидача", — говорится в пресс-релизе.На встрече послу сообщили, что заявления о неблагодарности Украины за помощь Польши "не соответствуют действительности и являются неприемлемыми".Политики не должны ставить под сомнение взаимопонимание и прочность отношений между украинским и польским народами, заключили в МИД.Как писало украинское издание "Европейская правда", Пшидач в интервью польским СМИ заявил, что Киев получил огромную поддержку от Варшавы и Украине стоило бы начать ценить ту роль, которую Польша сыграла для нее за последнее время.

https://ria.ru/20230801/vagner-1887593190.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, польша, киев, марчин пшидач