https://ria.ru/20230801/poruchitelstvo-1887472463.html

МСБ за счет поручительств привлек 527 млрд рублей финансирования

МСБ за счет поручительств привлек 527 млрд рублей финансирования - РИА Новости, 01.08.2023

МСБ за счет поручительств привлек 527 млрд рублей финансирования

За первые шесть месяцев 2023 года малый и средний бизнес (МСБ) привлек с использованием поручительств Национальной гарантийной системы (НГС) 527 миллиардов... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T10:00

2023-08-01T10:00

2023-08-01T10:00

корпорация мсп

александр исаевич

андрей белоусов

экономика

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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. За первые шесть месяцев 2023 года малый и средний бизнес (МСБ) привлек с использованием поручительств Национальной гарантийной системы (НГС) 527 миллиардов рублей кредитных средств, сообщает пресс-служба Корпорации МСП, которая является оператором НГС.Текущие показатели превышают аналогичные прошлогодние на 225,1 миллиарда рублей (+74,6%). Больше всего, 250,3 миллиарда рублей, получили микропредприятия. На долю малого бизнеса пришлось 205,7 миллиарда, средние предприятия привлекли 71 миллиард рублей."Задача национальной гарантийной системы — поддержать бизнес, облегчив ему привлечение средств в свои предприятия. Одна из наших стратегических задач — помочь как можно большему числу предпринимателей, делая для них финансирование более доступным через различные инструменты, в том числе гарантийные. Масштабировав наш "зонтичный" механизм, мы смогли сделать кредиты доступными даже тем МСП-предприятиям, которым без него они были однозначно недоступны", — приводятся в сообщении слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.По данным пресс-службы, среди регионов, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, где малый и средний бизнес получил при помощи инструментов НГС 101,1 миллиарда и 36 миллиардов рублей финансовой поддержки, соответственно, лидерами по итогам первого полугодия 2023 года стали Московская, Нижегородская и Свердловская области (29,1 миллиарда, 24,8 миллиарда и 21,5 миллиарда рублей, соответственно). В десятку лидеров среди субъектов РФ вошли также Новосибирская область (18,8 миллиарда рублей), Республика Татарстан (16,6 миллиарда), Челябинская область (14 миллиардов), Республика Башкортостан и Ростовская область (по 13,5 миллиарда рублей в каждом регионе).Как отмечается в материале, в отраслевом разрезе лидерами по объему полученной финансовой поддержки в I полугодии 2023 года стали обрабатывающие производства (130,8 миллиарда), транспортировка и хранение, сельское хозяйство (51 миллиард и 30,2 миллиарда рублей, соответственно). При этом наибольший прирост зафиксирован в обрабатывающем производстве (+58,8 миллиарда рублей к аналогичному периоду прошлого года), строительстве (+54,7 миллиарда), торговле (+47,4 миллиарда), транспортировке и хранении, сфере гостиниц и общепита с показателями +32 миллиарда и +10,6 миллиарда рублей, соответственно.В пресс-службе напомнили, что в НГС входят Корпорация МСП, которая является ее оператором, региональные гарантийные организации и МСП Банк. НГС помогает предпринимателям получать банковское финансирование при помощи гарантий и поручительств, если нет залога или его недостаточно. За ними можно обратиться в банки-участники механизма "зонтичных" поручительств Корпорации МСП и РГО. Поддержка осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20230718/poruchitelstvo-1884721117.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, александр исаевич, андрей белоусов, экономика