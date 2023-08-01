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Фонд Кадырова передал гуманитарную помощь раненным в зоне СВО бойцам

Фонд Кадырова передал гуманитарную помощь раненным в зоне СВО бойцам - РИА Новости, 01.08.2023

Фонд Кадырова передал гуманитарную помощь раненным в зоне СВО бойцам

Общественный фонд имени первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова направил гуманитарную помощь военнослужащим, которые получили ранения в зоне специальной... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T15:43

2023-08-01T15:43

2023-08-01T15:43

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ГРОЗНЫЙ, 1 авг - РИА Новости. Общественный фонд имени первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова направил гуманитарную помощь военнослужащим, которые получили ранения в зоне специальной военной операции и сейчас проходят лечение в госпитале в Ставрополе, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. "Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова провел очередную гуманитарную акцию для раненных в зоне специальной военной операции бойцов, проходящих лечение в окружном военном госпитале города Ставрополя. По решению… президента РОФ Аймани Несиевны, находящимся на лечении бойцам переданы в госпиталь продукты питания: фрукты, дыни, арбузы, сладости к чаю, макаронные изделия, бутилированная простая и сладкая вода и многое другое", – написал Кадыров.По его словам, помимо продовольственной помощи бойцам привезли одежду и товары первой необходимости. Гуманитарный груз в госпиталь доставил представитель главы Чечни в Ставропольском крае Ибрагим Каимов. Кадыров отметил, что раненые идут на поправку и собираются вернуться в строй после выздоровления.

https://ria.ru/20230718/spetsoperatsiya-1884950317.html

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ставрополь, ставропольский край, рамзан кадыров, общество