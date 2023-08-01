https://ria.ru/20230801/polsha-1887692639.html

"Всех выселят". В США раскрыли, что задумала Польша на Украине

"Всех выселят". В США раскрыли, что задумала Польша на Украине - РИА Новости, 01.08.2023

"Всех выселят". В США раскрыли, что задумала Польша на Украине

Польша хочет аннексировать Западную Украину, чтобы переселить туда всех беженцев, прибывших после начала конфликта, заявил бывший советник Пентагона полковник... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T22:02

2023-08-01T22:02

2023-08-01T22:53

политика

польша

украина

сша

сергей нарышкин

пентагон

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Польша хочет аннексировать Западную Украину, чтобы переселить туда всех беженцев, прибывших после начала конфликта, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube."Когда Украина начнет разваливаться, а ее армия ослабнет, будет попытка вторгнуться в западную часть страны для установления зоны безопасности и репатриации трех миллионов украинских беженцев", — считает он.На минувшей неделе полковник заявил, что Польша сравняет Львов с землей, если США одобрят операцию по захвату города. По мнению Макгрегора, ВСУ на этом направлении "разнесут в пух и прах", если у них не окажется мощной противовоздушной и противоракетной обороны.В Службе внешней разведки России не раз предупреждали о захватнических намерениях Польши в отношении Украины. Как указывал директор СВР Сергей Нарышкин, Варшава прорабатывает сценарии фактического расчленения соседнего государства и рассчитывает на поддержку США и Великобритании.

https://ria.ru/20230801/taktika-1887658995.html

польша

украина

сша

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политика, польша, украина, сша, сергей нарышкин, пентагон, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), вооруженные силы украины