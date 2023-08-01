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"Всех выселят". В США раскрыли, что задумала Польша на Украине - РИА Новости, 01.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:02 01.08.2023 (обновлено: 22:53 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/polsha-1887692639.html
"Всех выселят". В США раскрыли, что задумала Польша на Украине
"Всех выселят". В США раскрыли, что задумала Польша на Украине - РИА Новости, 01.08.2023
"Всех выселят". В США раскрыли, что задумала Польша на Украине
Польша хочет аннексировать Западную Украину, чтобы переселить туда всех беженцев, прибывших после начала конфликта, заявил бывший советник Пентагона полковник... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T22:02
2023-08-01T22:53
политика
польша
украина
сша
сергей нарышкин
пентагон
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Польша хочет аннексировать Западную Украину, чтобы переселить туда всех беженцев, прибывших после начала конфликта, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.&quot;Когда Украина начнет разваливаться, а ее армия ослабнет, будет попытка вторгнуться в западную часть страны для установления зоны безопасности и репатриации трех миллионов украинских беженцев&quot;, — считает он.На минувшей неделе полковник заявил, что Польша сравняет Львов с землей, если США одобрят операцию по захвату города. По мнению Макгрегора, ВСУ на этом направлении "разнесут в пух и прах", если у них не окажется мощной противовоздушной и противоракетной обороны.В Службе внешней разведки России не раз предупреждали о захватнических намерениях Польши в отношении Украины. Как указывал директор СВР Сергей Нарышкин, Варшава прорабатывает сценарии фактического расчленения соседнего государства и рассчитывает на поддержку США и Великобритании.
https://ria.ru/20230801/taktika-1887658995.html
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политика, польша, украина, сша, сергей нарышкин, пентагон, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), вооруженные силы украины
Политика, Польша, Украина, США, Сергей Нарышкин, Пентагон, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
"Всех выселят". В США раскрыли, что задумала Польша на Украине

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Польша захватит Западную Украину и выселит туда беженцев

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаги Польши, ЕС и НАТО в Варшаве
Флаги Польши, ЕС и НАТО в Варшаве - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Флаги Польши, ЕС и НАТО в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Польша хочет аннексировать Западную Украину, чтобы переселить туда всех беженцев, прибывших после начала конфликта, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.
«

"Когда Украина начнет разваливаться, а ее армия ослабнет, будет попытка вторгнуться в западную часть страны для установления зоны безопасности и репатриации трех миллионов украинских беженцев", — считает он.

На минувшей неделе полковник заявил, что Польша сравняет Львов с землей, если США одобрят операцию по захвату города. По мнению Макгрегора, ВСУ на этом направлении "разнесут в пух и прах", если у них не окажется мощной противовоздушной и противоракетной обороны.
В Службе внешней разведки России не раз предупреждали о захватнических намерениях Польши в отношении Украины. Как указывал директор СВР Сергей Нарышкин, Варшава прорабатывает сценарии фактического расчленения соседнего государства и рассчитывает на поддержку США и Великобритании.
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаПольшаУкраинаСШАСергей НарышкинПентагонСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Вооруженные силы Украины
 
 
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