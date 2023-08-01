https://ria.ru/20230801/polsha-1887567365.html

Более половины поляков боятся группы "Вагнера", показал опрос

Более половины поляков боятся группы "Вагнера", показал опрос - РИА Новости, 01.08.2023

Более половины поляков боятся группы "Вагнера", показал опрос

Более половины поляков считают присутствие "Вагнера" в Белоруссии угрозой безопасности Польши, свидетельствуют данные социологического исследования,... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T12:32

2023-08-01T12:32

2023-08-01T12:32

в мире

польша

белоруссия

гродно

владимир путин

александр лукашенко

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ВАРШАВА, 1 авг – РИА Новости. Более половины поляков считают присутствие "Вагнера" в Белоруссии угрозой безопасности Польши, свидетельствуют данные социологического исследования, проведённого лабораторией IBRiS для газеты Rzeczpospolita. Как показало исследование, более 50,6% опрошенных считают присутствие "Вагнера" на белорусской территории потенциальной угрозой безопасности Польши, из них полную уверенность в этом выразили 28,2%, а 22,4% выбрали ответ "скорее да" на соответствующий вопрос. Согласно исследованию, 36,1% не видят никакой угрозы. Премьер-министр Польши Матеуш Моровецкий в интервью журналистам заявлял, что владеет информацией о выдвижении "Вагнера" к Сувалкскому перешейку недалеко от белорусского Гродно. Он уверен, что бойцы "Вагнера" будут помогать нелегальным мигрантам проникать в Польшу, а также сами будут переходить границу под видом нелегалов. Ранее на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его "начали напрягать вагнеровцы", перебазированные в Белоруссию после июньского мятежа, поскольку, по его словам, они хотят "сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув" - польский город, ставший перевалочной базой для военных поставок на Украину. Исследование проводилось 27-28 июля методом CATI (компьютерное голосование) на группе из 1100 совершеннолетних граждан Польши.

https://ria.ru/20230731/snayper-1887320432.html

польша

белоруссия

гродно

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, польша, белоруссия, гродно, владимир путин, александр лукашенко