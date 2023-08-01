https://ria.ru/20230801/pogoda-1887513056.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 01.08.2023
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Переменная облачность, без осадков и до плюс 28 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T08:11
2023-08-01T08:11
2023-08-01T08:11
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 28 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик отметил, что во вторник погоду в столице продолжит формировать малоактивный гребень антициклона."В Москве переменная облачность, без осадков, в южной части Московской области местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, все это во второй половине дня. Плюс 26-28 градусов в столице, плюс 24-29 градусов в Подмосковье", - сказал Леус.Специалист отметил, что ветер будет дуть юго-западный, 2-7 метров секунду. Атмосферное давление будет чуть ниже нормы, в течение дня показания барометров будут меняться мало и составят 744 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20230717/zhara-1884508342.html
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Синоптик Леус: переменная облачность и до плюс 28 градусов ожидаются в Москве во вторник