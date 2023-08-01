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В Москве задерживается ряд поездов на Курском и Рижском направлениях - РИА Новости, 01.08.2023
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07:55 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/poezda-1887511702.html
В Москве задерживается ряд поездов на Курском и Рижском направлениях
В Москве задерживается ряд поездов на Курском и Рижском направлениях - РИА Новости, 01.08.2023
В Москве задерживается ряд поездов на Курском и Рижском направлениях
Некоторые пригородные поезда на Курском и Рижском направлениях Московской железной дороги (МЖД) задерживаются из-за незапланированной остановки состава,... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T07:55
2023-08-01T07:55
москва
происшествия
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Некоторые пригородные поезда на Курском и Рижском направлениях Московской железной дороги (МЖД) задерживаются из-за незапланированной остановки состава, сообщила компания. "Сегодня в 6:43 на станции Москва-пассажирская Курская по техническим причинам совершил незапланированную остановку пригородный поезд. На период оказания помощи в пути задерживаются некоторые пригородные поезда Курского и Рижского направлений", - говорится в сообщении. МЖД приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и принимает меры для введения движения в штатный режим.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
В Москве задерживается ряд поездов на Курском и Рижском направлениях

В Москве по техпричинам задерживается ряд поездов на Курском и Рижском направлениях

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКурский вокзал в Москве
Курский вокзал в Москве - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Курский вокзал в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Некоторые пригородные поезда на Курском и Рижском направлениях Московской железной дороги (МЖД) задерживаются из-за незапланированной остановки состава, сообщила компания.
"Сегодня в 6:43 на станции Москва-пассажирская Курская по техническим причинам совершил незапланированную остановку пригородный поезд. На период оказания помощи в пути задерживаются некоторые пригородные поезда Курского и Рижского направлений", - говорится в сообщении.
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МЖД приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и принимает меры для введения движения в штатный режим.
 
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