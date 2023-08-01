https://ria.ru/20230801/poezda-1887511702.html

В Москве задерживается ряд поездов на Курском и Рижском направлениях

В Москве задерживается ряд поездов на Курском и Рижском направлениях - РИА Новости, 01.08.2023

В Москве задерживается ряд поездов на Курском и Рижском направлениях

Некоторые пригородные поезда на Курском и Рижском направлениях Московской железной дороги (МЖД) задерживаются из-за незапланированной остановки состава,... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T07:55

2023-08-01T07:55

2023-08-01T07:55

москва

происшествия

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Некоторые пригородные поезда на Курском и Рижском направлениях Московской железной дороги (МЖД) задерживаются из-за незапланированной остановки состава, сообщила компания. "Сегодня в 6:43 на станции Москва-пассажирская Курская по техническим причинам совершил незапланированную остановку пригородный поезд. На период оказания помощи в пути задерживаются некоторые пригородные поезда Курского и Рижского направлений", - говорится в сообщении. МЖД приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и принимает меры для введения движения в штатный режим.

https://ria.ru/20230717/poezda-1884521791.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия