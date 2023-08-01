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В Ставрополе задержали женщину за попытку поджога ворот военкомата - РИА Новости, 01.08.2023
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22:31 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/podzhog-1887696362.html
В Ставрополе задержали женщину за попытку поджога ворот военкомата
В Ставрополе задержали женщину за попытку поджога ворот военкомата - РИА Новости, 01.08.2023
В Ставрополе задержали женщину за попытку поджога ворот военкомата
Сотрудники полиции в Ставрополе задержали женщину за попытку поджога ворот военкомата зажигательной смесью, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T22:31
2023-08-01T22:31
происшествия
ставрополь
ставропольский край
владимир владимиров
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ПЯТИГОРСК, 1 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции в Ставрополе задержали женщину за попытку поджога ворот военкомата зажигательной смесью, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале. "В Ставрополе сегодня пресечена попытка противоправного действия у здания городского военкомата. Женщина попыталась бросить в него бутылку с зажигательной смесью. Сотрудники правоохранительных органов дежурили, охрана сработала оперативно. Пострадавших и разрушений нет", - сказал губернатор на видео, опубликованном в его канале. Сотрудники полиции задержали женщину сегодня вечером. Как следует из сообщения в телеграм-канале, она стала жертвой мошенников. "Женщина задержана. По предварительным данным, она стала жертвой мошенников. Человек испортил себе жизнь и всей своей семье", - добавил губернатор. В настоящее время правоохранительные органы и другие службы оперативно работают над расследованием инцидента и предпринимают все необходимые меры.
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происшествия, ставрополь, ставропольский край, владимир владимиров
Происшествия, Ставрополь, Ставропольский край, Владимир Владимиров
В Ставрополе задержали женщину за попытку поджога ворот военкомата

В Ставрополе сотрудники полиции задержали женщину за попытку поджога ворот военкомата

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПЯТИГОРСК, 1 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции в Ставрополе задержали женщину за попытку поджога ворот военкомата зажигательной смесью, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.
"В Ставрополе сегодня пресечена попытка противоправного действия у здания городского военкомата. Женщина попыталась бросить в него бутылку с зажигательной смесью. Сотрудники правоохранительных органов дежурили, охрана сработала оперативно. Пострадавших и разрушений нет", - сказал губернатор на видео, опубликованном в его канале.
Сотрудники полиции задержали женщину сегодня вечером. Как следует из сообщения в телеграм-канале, она стала жертвой мошенников.
"Женщина задержана. По предварительным данным, она стала жертвой мошенников. Человек испортил себе жизнь и всей своей семье", - добавил губернатор.
В настоящее время правоохранительные органы и другие службы оперативно работают над расследованием инцидента и предпринимают все необходимые меры.
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