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В Ставрополе задержали женщину за попытку поджога ворот военкомата

В Ставрополе задержали женщину за попытку поджога ворот военкомата - РИА Новости, 01.08.2023

В Ставрополе задержали женщину за попытку поджога ворот военкомата

Сотрудники полиции в Ставрополе задержали женщину за попытку поджога ворот военкомата зажигательной смесью, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T22:31

2023-08-01T22:31

2023-08-01T22:31

происшествия

ставрополь

ставропольский край

владимир владимиров

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ПЯТИГОРСК, 1 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции в Ставрополе задержали женщину за попытку поджога ворот военкомата зажигательной смесью, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале. "В Ставрополе сегодня пресечена попытка противоправного действия у здания городского военкомата. Женщина попыталась бросить в него бутылку с зажигательной смесью. Сотрудники правоохранительных органов дежурили, охрана сработала оперативно. Пострадавших и разрушений нет", - сказал губернатор на видео, опубликованном в его канале. Сотрудники полиции задержали женщину сегодня вечером. Как следует из сообщения в телеграм-канале, она стала жертвой мошенников. "Женщина задержана. По предварительным данным, она стала жертвой мошенников. Человек испортил себе жизнь и всей своей семье", - добавил губернатор. В настоящее время правоохранительные органы и другие службы оперативно работают над расследованием инцидента и предпринимают все необходимые меры.

https://ria.ru/20230731/voenkomat-1887486643.html

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ставропольский край

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происшествия, ставрополь, ставропольский край, владимир владимиров