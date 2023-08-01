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Самарского подростка заподозрили в подготовке поджога школы

Самарского подростка заподозрили в подготовке поджога школы - РИА Новости, 01.08.2023

Самарского подростка заподозрили в подготовке поджога школы

Следователи возбудили в отношении 15-летнего подростка уголовное дело о подготовке к теракту за приготовление к поджогу школы в Самарской области, по решению... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T10:50

2023-08-01T10:50

2023-08-01T10:56

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

самарская область

россия

самара

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САМАРА, 1 авг – РИА Новости. Следователи возбудили в отношении 15-летнего подростка уголовное дело о подготовке к теракту за приготовление к поджогу школы в Самарской области, по решению суда подозреваемый взят под домашний арест, сообщается в телеграм-канале регионального управления СК РФ."Возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30 - частью 1 статьи 205 УК РФ "Приготовление к террористическому акту". В период времени с 2022 года по 2023 год у подозреваемого после просмотра видеозаписей в сети интернет об основоположниках террористической организации, совершавших публичные расстрелы детей в школах, возник преступный умысел, направленный на совершение резонансного преступления - террористического акта путем... поджога школы, расположенной на территории Самарской области. После этого он стал изготавливать самодельное оружие, а также приобрел зажигательную смесь", - говорится в сообщении. Санкции этих статей предусматривают до 10 лет лишения свободы. Уточняется, что по ходатайству следователя суд избрал в отношении подростка меру пресечения в виде домашнего ареста.Пресс-служба областного управления ФСБ в свою очередь поясняет, что деятельность жителя Самары была пресечена в июле. "Указанное лицо задержано сотрудниками УФСБ при подходе к схрону, в котором находился сверток, содержащий четыре бутылки с зажигательной смесью", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20230417/verbovka-1865070356.html

самарская область

россия

самара

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), самарская область, россия, самара