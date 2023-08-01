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В Шиле все пляжи закрыли после обнаружения артснарядов
В Шиле все пляжи закрыли после обнаружения артснарядов - РИА Новости, 01.08.2023
В Шиле все пляжи закрыли после обнаружения артснарядов
Все пляжи черноморского курорта Шиле к северо-востоку от Стамбула закрыты во вторник в связи с продолжающимися обследованиями территории после обнаружения 28... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T09:20
2023-08-01T09:20
2023-08-01T09:27
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СТАМБУЛ, 1 авг – РИА Новости. Все пляжи черноморского курорта Шиле к северо-востоку от Стамбула закрыты во вторник в связи с продолжающимися обследованиями территории после обнаружения 28 снарядов, сообщил РИА Новости источник в полиции Шиле.В понедельник власти закрыли пляж Софулар на черноморском курорте Шиле в окрестностях Стамбула в связи с обнаружением как минимум 28 неразорвавшихся снарядов."На данный момент закрыты все пляжи Шиле. Дата открытия пока не определена. Специалисты продолжают обследование территории. Обнаружены как старые, так и относительно новые мины", - сообщил собеседник агентства, не уточнив, о каком временном периоде идет речь.Он не исключил, что снарядов может быть больше 28.Ранее власти заявляли, что водолазы смогли извлечь восемь снарядов из моря, они будут обезврежены в среду.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, шиле, в мире, стамбул
Турция, Шиле, В мире, Стамбул
В Шиле все пляжи закрыли после обнаружения артснарядов
Все пляжи турецкого Шиле закрыли из-за поисков снарядов
СТАМБУЛ, 1 авг – РИА Новости. Все пляжи черноморского курорта Шиле к северо-востоку от Стамбула закрыты во вторник в связи с продолжающимися обследованиями территории после обнаружения 28 снарядов, сообщил РИА Новости источник в полиции Шиле.
В понедельник власти закрыли пляж Софулар на черноморском курорте Шиле в окрестностях Стамбула в связи с обнаружением как минимум 28 неразорвавшихся снарядов.
"На данный момент закрыты все пляжи Шиле. Дата открытия пока не определена. Специалисты продолжают обследование территории. Обнаружены как старые, так и относительно новые мины", - сообщил собеседник агентства, не уточнив, о каком временном периоде идет речь.
Он не исключил, что снарядов может быть больше 28.
Ранее власти заявляли, что водолазы смогли извлечь восемь снарядов из моря, они будут обезврежены в среду.
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