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В Шиле все пляжи закрыли после обнаружения артснарядов

В Шиле все пляжи закрыли после обнаружения артснарядов - РИА Новости, 01.08.2023

В Шиле все пляжи закрыли после обнаружения артснарядов

Все пляжи черноморского курорта Шиле к северо-востоку от Стамбула закрыты во вторник в связи с продолжающимися обследованиями территории после обнаружения 28... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T09:20

2023-08-01T09:20

2023-08-01T09:27

турция

шиле

в мире

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СТАМБУЛ, 1 авг – РИА Новости. Все пляжи черноморского курорта Шиле к северо-востоку от Стамбула закрыты во вторник в связи с продолжающимися обследованиями территории после обнаружения 28 снарядов, сообщил РИА Новости источник в полиции Шиле.В понедельник власти закрыли пляж Софулар на черноморском курорте Шиле в окрестностях Стамбула в связи с обнаружением как минимум 28 неразорвавшихся снарядов."На данный момент закрыты все пляжи Шиле. Дата открытия пока не определена. Специалисты продолжают обследование территории. Обнаружены как старые, так и относительно новые мины", - сообщил собеседник агентства, не уточнив, о каком временном периоде идет речь.Он не исключил, что снарядов может быть больше 28.Ранее власти заявляли, что водолазы смогли извлечь восемь снарядов из моря, они будут обезврежены в среду.

https://ria.ru/20230728/pozhar-1887005992.html

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стамбул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

турция, шиле, в мире, стамбул