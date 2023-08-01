Рейтинг@Mail.ru
В Шиле все пляжи закрыли после обнаружения артснарядов - РИА Новости, 01.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:20 01.08.2023 (обновлено: 09:27 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/plyazhi-1887520366.html
В Шиле все пляжи закрыли после обнаружения артснарядов
В Шиле все пляжи закрыли после обнаружения артснарядов - РИА Новости, 01.08.2023
В Шиле все пляжи закрыли после обнаружения артснарядов
Все пляжи черноморского курорта Шиле к северо-востоку от Стамбула закрыты во вторник в связи с продолжающимися обследованиями территории после обнаружения 28... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T09:20
2023-08-01T09:27
турция
шиле
в мире
стамбул
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564865969_0:0:3047:1714_1920x0_80_0_0_521dc5d9399f27fcf33da6b7035e77b9.jpg
СТАМБУЛ, 1 авг – РИА Новости. Все пляжи черноморского курорта Шиле к северо-востоку от Стамбула закрыты во вторник в связи с продолжающимися обследованиями территории после обнаружения 28 снарядов, сообщил РИА Новости источник в полиции Шиле.В понедельник власти закрыли пляж Софулар на черноморском курорте Шиле в окрестностях Стамбула в связи с обнаружением как минимум 28 неразорвавшихся снарядов."На данный момент закрыты все пляжи Шиле. Дата открытия пока не определена. Специалисты продолжают обследование территории. Обнаружены как старые, так и относительно новые мины", - сообщил собеседник агентства, не уточнив, о каком временном периоде идет речь.Он не исключил, что снарядов может быть больше 28.Ранее власти заявляли, что водолазы смогли извлечь восемь снарядов из моря, они будут обезврежены в среду.
https://ria.ru/20230728/pozhar-1887005992.html
турция
шиле
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564865969_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_c725688ff759a7a18861c182ce40672a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, шиле, в мире, стамбул
Турция, Шиле, В мире, Стамбул
В Шиле все пляжи закрыли после обнаружения артснарядов

Все пляжи турецкого Шиле закрыли из-за поисков снарядов

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие полицейские
Турецкие полицейские - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие полицейские. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 1 авг – РИА Новости. Все пляжи черноморского курорта Шиле к северо-востоку от Стамбула закрыты во вторник в связи с продолжающимися обследованиями территории после обнаружения 28 снарядов, сообщил РИА Новости источник в полиции Шиле.
В понедельник власти закрыли пляж Софулар на черноморском курорте Шиле в окрестностях Стамбула в связи с обнаружением как минимум 28 неразорвавшихся снарядов.
"На данный момент закрыты все пляжи Шиле. Дата открытия пока не определена. Специалисты продолжают обследование территории. Обнаружены как старые, так и относительно новые мины", - сообщил собеседник агентства, не уточнив, о каком временном периоде идет речь.
Он не исключил, что снарядов может быть больше 28.
Ранее власти заявляли, что водолазы смогли извлечь восемь снарядов из моря, они будут обезврежены в среду.
Дым от лесного пожара в Кемере
Туристические объекты не пострадали при пожаре в Кемере
28 июля, 23:27
 
ТурцияШилеВ миреСтамбул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала