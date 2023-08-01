https://ria.ru/20230801/plan-1887685358.html
Секретарь СНБО заявил, что у Украины нет планов на случай смерти Зеленского
Секретарь СНБО заявил, что у Украины нет планов на случай смерти Зеленского - РИА Новости, 01.08.2023
Секретарь СНБО заявил, что у Украины нет планов на случай смерти Зеленского
Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не имеет никаких планов на случай смерти Владимира Зеленского. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T20:48
2023-08-01T20:48
2023-08-01T21:03
в мире
украина
владимир зеленский
алексей данилов
николай княжицкий
совет национальной безопасности и обороны украины
politico
верховная рада украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968750_0:203:3075:1933_1920x0_80_0_0_d6423e5cf212a555c7a04126284422e0.jpg
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не имеет никаких планов на случай смерти Владимира Зеленского. Ранее во вторник издание Politico со ссылкой на украинского депутата Николая Княжицкого сообщало, что в случае смерти Владимира Зеленского, его обязанности будет выполнять председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук, который, как подчеркивает издание, не пользуется высоким доверием среди сограждан, в том числе у оппозиции. Уровень его поддержки ниже, чем у Зеленского. "Все, что написано в этой статье, полный бред, не надо сейчас нам во время войны подкидывать такие вбросы… Журналисты вообще не понимают, о чем идет речь. Абсолютно некорректная информация, никаких планов нет, есть президент страны, верховный главнокомандующий вооруженных сил, выполняющий свои обязанности. Для чего они это сделали, мне сложно сказать, можем только догадываться, потому что это непростая ситуация", - заявил Данилов в эфире телеканала "Рада". Данилов также добавил, что действия и слова Княжицкого вызывают у власти страны много вопросов. "Такие информационные вбросы, которые делают некоторые представители нашей страны, общаясь и давая такую информацию – это вопрос".
https://ria.ru/20230801/zelenskiy-1887682874.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968750_346:0:3075:2047_1920x0_80_0_0_f27ce6c45b61782701c02e6251c72fee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, алексей данилов, николай княжицкий, совет национальной безопасности и обороны украины, politico, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Алексей Данилов, Николай Княжицкий, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Politico, Верховная Рада Украины
Секретарь СНБО заявил, что у Украины нет планов на случай смерти Зеленского
Секретарь СНБО Данилов заявил, что Украина не имеет планов на случай смерти Зеленского
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не имеет никаких планов на случай смерти Владимира Зеленского.
Ранее во вторник издание Politico
со ссылкой на украинского депутата Николая Княжицкого
сообщало, что в случае смерти Владимира Зеленского, его обязанности будет выполнять председатель Верховной рады
Украины Руслан Стефанчук
, который, как подчеркивает издание, не пользуется высоким доверием среди сограждан, в том числе у оппозиции. Уровень его поддержки ниже, чем у Зеленского.
"Все, что написано в этой статье, полный бред, не надо сейчас нам во время войны подкидывать такие вбросы… Журналисты вообще не понимают, о чем идет речь. Абсолютно некорректная информация, никаких планов нет, есть президент страны, верховный главнокомандующий вооруженных сил, выполняющий свои обязанности. Для чего они это сделали, мне сложно сказать, можем только догадываться, потому что это непростая ситуация", - заявил Данилов в эфире телеканала "Рада".
Данилов также добавил, что действия и слова Княжицкого вызывают у власти страны много вопросов. "Такие информационные вбросы, которые делают некоторые представители нашей страны, общаясь и давая такую информацию – это вопрос".
СМИ: Байден публично унизил Зеленского одной фразой