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Перепланировка - когда она считается незаконной и почему это не скрыть - РИА Новости, 01.08.2023
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12:00 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/pereplanirovka-1887443598.html
Перепланировка - когда она считается незаконной и почему это не скрыть
Перепланировка - когда она считается незаконной и почему это не скрыть - РИА Новости, 01.08.2023
Перепланировка - когда она считается незаконной и почему это не скрыть
Даже в собственной квартире не всегда можно воплотить в жизнь все дизайнерские задумки – например, изменить площадь кухни, объединить санузел или добавить еще одно окно. Какие "переделки" запрещены законом и почему, и чем именно перепланировка отличается от косметического ремонта?
2023-08-01T12:00
2023-08-01T12:00
пятый угол
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Перепланировка - когда она считается незаконной и почему это не скрыть
Даже в собственной квартире не всегда можно воплотить в жизнь все дизайнерские задумки – например, изменить площадь кухни, объединить санузел или добавить еще одно окно. Какие "переделки" запрещены законом и почему, и чем именно перепланировка отличается от косметического ремонта?
audio/mpeg
Перепланировка - когда она считается незаконной и почему это не скрыть
Даже в собственной квартире не всегда можно воплотить в жизнь все дизайнерские задумки – например, изменить площадь кухни, объединить санузел или добавить еще одно окно. Какие "переделки" запрещены законом и почему, и чем именно перепланировка отличается от косметического ремонта?
audio/mpeg
Почему мы не можем перекраивать жилплощадь, как хотим, рассказывает наш эксперт – основательница Национального центра перепланировок и реконструкций и автор телеграм-канала "Перепланировка по закону" Светлана Гоненко. 01:18 что такое перепланировка02:04 подвох встроенного шкафа02:29 чем переустройство отличается от реконструкции04:22 "прихватить тамбурочек" в многоквартирном доме – плохая идея05:53 что нельзя ремонтировать в квартире06:34 как из-за ремонта может "сложиться" целый подъезд08:47 оружейные короба в вентиляции12:02 почему незаконную перепланировку не скрыть14:53 какие документы нужны 17:53 чем грозят отступления от проекта19:00 когда согласовывать перепланировку - до или после ремонта23:51 джакузи на лоджии и купель в гостинойСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаВКонтактеiTunesCastboxGoogle PodcastsСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте, и в телеграм-канале РИА Недвижимость.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж: Олег Чижов
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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60
353
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подкаст, аудио
Пятый угол, Подкаст
Пятый угол

Перепланировка - когда она считается незаконной и почему это не скрыть

Пятый угол
Перепланировка - когда она считается незаконной и почему это не скрыть
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Даже в собственной квартире не всегда можно воплотить в жизнь все дизайнерские задумки – например, изменить площадь кухни, объединить санузел или добавить еще одно окно. Какие "переделки" запрещены законом и почему, и чем именно перепланировка отличается от косметического ремонта?
Почему мы не можем перекраивать жилплощадь, как хотим, рассказывает наш эксперт – основательница Национального центра перепланировок и реконструкций и автор телеграм-канала "Перепланировка по закону" Светлана Гоненко.
01:18 что такое перепланировка
02:04 подвох встроенного шкафа
02:29 чем переустройство отличается от реконструкции
04:22 "прихватить тамбурочек" в многоквартирном доме – плохая идея
05:53 что нельзя ремонтировать в квартире
06:34 как из-за ремонта может "сложиться" целый подъезд
08:47 оружейные короба в вентиляции
12:02 почему незаконную перепланировку не скрыть
14:53 какие документы нужны
17:53 чем грозят отступления от проекта
19:00 когда согласовывать перепланировку - до или после ремонта
23:51 джакузи на лоджии и купель в гостиной
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