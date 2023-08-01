https://ria.ru/20230801/pereplanirovka-1887443598.html

Перепланировка - когда она считается незаконной и почему это не скрыть

Перепланировка - когда она считается незаконной и почему это не скрыть - РИА Новости, 01.08.2023

Перепланировка - когда она считается незаконной и почему это не скрыть

Даже в собственной квартире не всегда можно воплотить в жизнь все дизайнерские задумки – например, изменить площадь кухни, объединить санузел или добавить еще одно окно. Какие "переделки" запрещены законом и почему, и чем именно перепланировка отличается от косметического ремонта?

2023-08-01T12:00

2023-08-01T12:00

2023-08-01T12:00

пятый угол

подкаст

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Перепланировка - когда она считается незаконной и почему это не скрыть Даже в собственной квартире не всегда можно воплотить в жизнь все дизайнерские задумки – например, изменить площадь кухни, объединить санузел или добавить еще одно окно. Какие "переделки" запрещены законом и почему, и чем именно перепланировка отличается от косметического ремонта? audio/mpeg

Перепланировка - когда она считается незаконной и почему это не скрыть Даже в собственной квартире не всегда можно воплотить в жизнь все дизайнерские задумки – например, изменить площадь кухни, объединить санузел или добавить еще одно окно. Какие "переделки" запрещены законом и почему, и чем именно перепланировка отличается от косметического ремонта? audio/mpeg

Почему мы не можем перекраивать жилплощадь, как хотим, рассказывает наш эксперт – основательница Национального центра перепланировок и реконструкций и автор телеграм-канала "Перепланировка по закону" Светлана Гоненко. 01:18 что такое перепланировка02:04 подвох встроенного шкафа02:29 чем переустройство отличается от реконструкции04:22 "прихватить тамбурочек" в многоквартирном доме – плохая идея05:53 что нельзя ремонтировать в квартире06:34 как из-за ремонта может "сложиться" целый подъезд08:47 оружейные короба в вентиляции12:02 почему незаконную перепланировку не скрыть14:53 какие документы нужны 17:53 чем грозят отступления от проекта19:00 когда согласовывать перепланировку - до или после ремонта23:51 джакузи на лоджии и купель в гостинойСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаВКонтактеiTunesCastboxGoogle PodcastsСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте, и в телеграм-канале РИА Недвижимость.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж: Олег Чижов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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