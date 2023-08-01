https://ria.ru/20230801/pensii-1887493890.html

В России произойдет перерасчет пенсий работающим пенсионерам

В России произойдет перерасчет пенсий работающим пенсионерам - РИА Новости, 01.08.2023

В России произойдет перерасчет пенсий работающим пенсионерам

Перерасчет пенсий работающим пенсионерам в России произойдет 1 августа, а максимальная сумма начисления составит около 370 рублей, сообщила эксперт Центра... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T01:51

2023-08-01T01:51

2023-08-01T01:51

общество

россия

ольга дайнеко

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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Перерасчет пенсий работающим пенсионерам в России произойдет 1 августа, а максимальная сумма начисления составит около 370 рублей, сообщила эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко. "Размер увеличения пенсии у разных пенсионеров отличается: чем выше была зарплата в прошлом году (страховые взносы с нее), тем больше баллов заработано и выше "добавка". Максимально начисляется из расчета стоимости не более трех пенсионных баллов, то есть приблизительно 360-370 рублей - в зависимости от года назначения пенсии. Перерасчет происходит автоматически и обращаться в Социальный фонд России пенсионеру не нужно", - сказала Дайнеко РИА Новости Согласно Федеральному закону от 3 октября 2018 года № 350-ФЗ, стоимость одного пенсионного балла в 2023 году установлена на уровне 123,77 рублей. Так, максимальная сумма надбавки в августе составит 371,31 рублей. По словам эксперта, перерасчет положен работавшим в 2022 году пенсионерам, тем, кому в июле исполнилось 80 лет - прибавка составит 7567,33 рублей, а также пенсионерам с инвалидностью, которым в июле была установлена более "тяжелая" группа инвалидности. Дайнеко объяснила, что при переходе на I группу вместо II прибавка к социальной пенсии составит 7153,40 рублей, а к страховой - 7567,33 рублей, а при переходе на II группу вместо III к социальной добавят 1072,94 рубля, а к страховой – 3783,67 рубля. "Перерасчет пенсий 1 августа положен... пенсионерам из числа летчиков и шахтеров, имеющих выслугу лет (25 лет - мужчины и 20 лет - женщины, ушедшие по состоянию здоровья 20 и 15 лет соответственно), подавшим заявление о назначении доплаты/перерасчета пенсии в период с 1 апреля по 30 июня этого года", - добавила Дайнеко.

https://ria.ru/20230727/pensiya-1886544278.html

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общество, россия, ольга дайнеко