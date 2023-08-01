https://ria.ru/20230801/pamyat-1887490464.html

Эксперт оценил ситуацию с "оболганной памятью" о Первой мировой войне

Эксперт оценил ситуацию с "оболганной памятью" о Первой мировой войне - РИА Новости, 01.08.2023

Эксперт оценил ситуацию с "оболганной памятью" о Первой мировой войне

Ситуация с оболганной в XX веке памятью о Первой мировой войне меняется в России в лучшую сторону, заявил РИА Новости заместитель председателя Всемирного... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T00:56

2023-08-01T00:56

2023-08-01T02:00

александр щипков

россия

калининградская область

москва

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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Ситуация с оболганной в XX веке памятью о Первой мировой войне меняется в России в лучшую сторону, заявил РИА Новости заместитель председателя Всемирного русского народного собора (ВРНС), ректор Российского православного университета святого Иоанна Богослова Александр Щипков. День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов, проходит 1 августа. "Первая мировая война, с одной стороны, была забыта, а с другой стороны, в советский период русской истории она была оболгана. К ней вырабатывалось отношение исключительно негативное: ее называли "империалистической" и так далее. А вообще-то она называлась Отечественной войной, причем называлась она не просто "Отечественная" – она называлась "Великая Отечественная". Сейчас, к счастью, ситуация постепенно меняется, и мы начинаем понимать и помнить то обстоятельство, что герои, погибшие на полях сражений Первой мировой войны, – это наши с вами предки", – сказал философ РИА Новости. В России, напомнил он, есть поля сражений Первой мировой: они происходили на территории современной Калининградской области. "Память о воинах Первой мировой войны там сохраняется лучше, чем в целом по России, но и там еще далеко недостаточно сделано для увековечивания их памяти, потому что есть памятники, но их недостаточно. Просветительская деятельность есть, но ее недостаточно", – добавил Щипков. Он отметил, что очень много сил сохранению памяти о погибших воинах уделяет и активно этим занимается в калининградской митрополии епископ Черняховский и Славский Николай (Дегтярев). В Москве на месте Братского кладбища находится Мемориально-парковый комплекс героев Первой мировой войны в районе станции метро "Сокол" – единственный в Москве памятник павшим во время Первой мировой воинам.

https://ria.ru/20230728/voyna-1886641422.html

https://ria.ru/20230504/vtsiom-1869548760.html

россия

калининградская область

москва

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александр щипков, россия, калининградская область, москва