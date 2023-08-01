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День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 гг

День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 гг - РИА Новости, 01.08.2023

День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 гг

День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов, отмечается ежегодно 1 августа согласно Федеральном закону РФ от 30 декабря 2012... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T01:49

2023-08-01T01:49

2023-08-01T01:49

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День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов, отмечается ежегодно 1 августа согласно Федеральном закону РФ от 30 декабря 2012 года "О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России". Эта памятная дата установлена в целях увековечения памяти и отражения заслуг российских воинов, погибших в годы Первой мировой войны. Первая мировая война 1914-1918 годов – первый военный конфликт мирового масштаба, в который было вовлечено 38 из существовавших в то время 59 независимых государств.Главной причиной войны стали противоречия между двумя коалициями европейских держав – Антантой (Россия, Англия и Франция) и Тройственным союзом (Германия, Австро-Венгрия и Италия), вызванные обострением борьбы за передел уже поделенных колоний, сфер влияния и рынков сбыта. Начавшись в Европе, где происходили главные события, она постепенно приобрела глобальный характер, охватив также Дальний и Ближний Восток, Африку, акватории Атлантического, Тихого, Северного Ледовитого и Индийского океанов.Поводом к Первой мировой войне послужило убийство сербскими националистами 28 июня 1914 года в городе Сараево (ныне Босния и Герцеговина) наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда. Австро-Венгрия под давлением Германии, искавшей повод для развязывания войны, предъявила сербам заведомо неприемлемые условия для разрешения возникшего конфликта и после того, как австро-венгерский ультиматум был отвергнут, 28 июля объявила Сербии войну.Выполняя свои союзнические обязательства перед Сербией, Россия с 30 июля начала всеобщую мобилизацию. На следующий день Германия в ультимативной форме потребовала от России прекратить мобилизацию. Ультиматум был оставлен без ответа, и 1 августа Германия объявила России войну. Затем Германия объявила войну Франции, а Великобритания – Германии.Создав перевес в войсках на Западном фронте, Германия оккупировала Люксембург и Бельгию и начала быстрое продвижение на севере Франции к Парижу. Но наступление русских войск в Восточной Пруссии вынудило Германию снять часть войск с Западного фронта.В августе-сентябре 1914 года русские войска нанесли поражение австро-венгерским войскам в Галиции, в конце 1914 года – начале 1915 года – турецким войскам в Закавказье.В 1915 году силы Центральных держав, ведя стратегическую оборону на Западном фронте, вынудили русские войска оставить Галицию, Польшу, часть Прибалтики, нанесли поражение Сербии.В 1916 году после неудачной попытки германских войск прорвать оборону союзников в районе Вердена (Франция) стратегическая инициатива перешла к Антанте. Кроме того, тяжелое поражение, нанесенное австро-германским войскам в мае-июле 1916 года в Галиции, фактически предопределило развал главного союзника Германии – Австро-Венгрии. На Кавказском театре инициатива продолжала сохраняться за русской армией.Начавшийся после февральской революции 1917 года развал русской армии позволил Германии и ее союзникам активизировать свои действия на других фронтах, что не изменило ситуации в целом.После заключения сепаратного Брестского мира с Россией 3 марта 1918 года германское командование предприняло массированное наступление на Западном фронте. Войска Антанты (Франция, Великобритания, Сербия, позднее Япония, Италия, Румыния, США и др.; всего было 34 государства, включая Россию), ликвидировав результаты германского прорыва, перешли в наступление, завершившееся разгромом Центральных держав (Германия, Австро-Венгрия, Турция, Болгария). Потери России в Первой мировой войне составили свыше двух миллионов погибших на фронтах и свыше трех миллионов пленных, потери гражданского населения Российской империи превысили один миллион человек. Для захоронений павших в Первую мировую войну русских воинов в феврале 1915 года на землях старинного усадебного парка села Всехсвятского под Москвой (ныне территория района Сокол Москвы) было открыто Всероссийское Братское кладбище и освящена часовня. Вплоть до середины 1920 года захоронения на Братском кладбище производились практически ежедневно. Неподалеку от кладбища предполагалось создать архитектурный ансамбль из памятной церкви и Всероссийского музея Первой мировой войны и открыть приют для жертв войны, но эти планы были прерваны революцией 1917 года. В Советском Союзе события Первой мировой войны на долгое время были преданы забвению, и в 1930-е годы кладбище было преобразовано в парк. В 1994 году постановлением правительства Москвы территория бывшего Братского кладбища была объявлена памятником истории и культуры и поставлена на государственную охрану. На месте центральной части Братского кладбища создан Мемориально-парковый комплекс Героев Первой мировой войны. В 1990-2004 годах на его территории установлены различные памятники и часовня.6 мая 2014 года здесь состоялось открытие памятной надгробной плиты сестрам милосердия, погибшим во время Первой мировой войны.Всего на братском кладбище были похоронены 18 тысяч солдат и офицеров, скончавшихся в госпиталях Москвы от полученных в Первой мировой войне ранений. В апреле 2016 года в часовне на территории комплекса был перезахоронен прах великого князя Николая Николаевича, главнокомандующего русской армией в первые два года войны. В 2013 году по инициативе президента России Владимира Путина была предпринята целая программа по возвращению героев Первой мировой войны в нашу историческую память. Появились первые художественные произведения, научные исследования, документальные фильмы. 1 августа 2014 года памятник героям Первой мировой войны торжественно был открыт на Поклонной горе в Москве. Памятники героям Первой мировой войны были установлены в Калининграде, Липецке, Оренбурге и Пскове. В городе Гусеве Калининградской области открыты два монумента – "Штыковая атака" и "Памяти забытой войны, изменившей ход истории". В октябре 2014 года памятник героям Первой мировой войны был установлен в Саранске, в декабре – в Туле. В августе 2016 года был открыт памятник "Павшим и умершим от ран в годы Первой мировой войны" в Кирове. Всего в России и за рубежом было установлено 20 памятников и мемориалов. Министерством обороны России при поддержке Федерального архивного агентства и Российского исторического общества создан портал "Памяти героев Великой войны 1914–1918 годов" – первый официальный банк документов об участниках и событиях Первой мировой войны.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, в мире, россия, германия, франция, франц фердинанд, владимир путин, российское историческое общество, первая мировая война (1914-1918)