https://ria.ru/20230801/ozimye-1887643504.html

Уборка озимых культур началась в Подмосковье

Уборка озимых культур началась в Подмосковье - РИА Новости, 01.08.2023

Уборка озимых культур началась в Подмосковье

Стартовала уборочная кампания озимых культур в Подмосковье, первые 360 гектаров уже убрали с полей региона, сообщил курирующий Минсельхозпрод заместитель... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T16:37

2023-08-01T16:37

2023-08-01T16:37

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

георгий филимонов

городской округ домодедово

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Стартовала уборочная кампания озимых культур в Подмосковье, первые 360 гектаров уже убрали с полей региона, сообщил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов. "В Подмосковье начали уборку озимых зерновых культур. Уже убраны первые 360 гектаров, намолочено 1306 тонн озимой пшеницы. Урожайность составляет 36,3 центнера на гектар. Общая площадь посевов озимой пшеницы составляет 80,5 тысяч гектаров", - рассказал Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Первыми городскими округами в уборке стали Зарайск, Домодедово и Одинцово, сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20230428/rekonstruktsiya-1868356615.html

московская область (подмосковье)

городской округ домодедово

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), георгий филимонов, городской округ домодедово