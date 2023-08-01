https://ria.ru/20230801/ozhogi-1887503003.html

В Туве подростки при езде на лошади получили ожоги от провода ЛЭП

В Туве подростки при езде на лошади получили ожоги от провода ЛЭП - РИА Новости, 01.08.2023

В Туве подростки при езде на лошади получили ожоги от провода ЛЭП

Возле тувинского села Аржаан подростки 13 и 17 лет получили ожоги от свисающего провода ЛЭП, катаясь на лошади, сообщает пресс-служба правительства республики. РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T05:32

2023-08-01T05:32

2023-08-01T05:32

пий-хемский район

кызыл

владислав ховалыг

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 1 авг – РИА Новости. Возле тувинского села Аржаан подростки 13 и 17 лет получили ожоги от свисающего провода ЛЭП, катаясь на лошади, сообщает пресс-служба правительства республики. "Возле села Аржаан Пий-Хемского района Тувы двое несовершеннолетних – 13 и 17 лет, получили электротравмы от соприкосновения с проводом. …Подросток вместе со своим 13-летним знакомым ехал на лошади, когда наткнулся на свисавший провод ЛЭП, который находился под напряжением", - говорится в сообщении.В пресс-службе уточнили, что лошадь умерла на месте. Старший подросток получил множественные ожоги по всему телу первой и второй степени. Его транспортировали в ожоговое отделение республиканской больницы в Кызыле. Он находится в стабильно тяжелом состоянии. По информации регионального главка СК, площадь ожогов составляет 50%. Второй подросток получил ожоги шести процентов, сообщает пресс-служба правительства. Глава Тувы Владислав Ховалыг потребовал от минэнерго региона провести ревизию электрических сетей "Россети Тываэнерго". Как отметили в правительстве, родственник пострадавшего 17-летнего подростка рассказал – обвисшие провода находились в таком состоянии много лет, несмотря на обращения. Провода находились в одном метре от земли. В республиканском главке СК заявили о проведении проверки.

https://ria.ru/20230419/khurgada-1866422817.html

пий-хемский район

кызыл

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пий-хемский район, кызыл, владислав ховалыг, следственный комитет россии (ск рф), происшествия