https://ria.ru/20230801/otsrochka-1887538207.html
В Госдуме предложили давать отсрочку от призыва отцам детей до трех лет
В Госдуме предложили давать отсрочку от призыва отцам детей до трех лет - РИА Новости, 01.08.2023
В Госдуме предложили давать отсрочку от призыва отцам детей до трех лет
Депутаты от партии "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект, предлагающий давать отсрочку от призыва в армию отцам детей в возрасте до трех лет, а также тем,... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T11:06
2023-08-01T11:06
2023-08-01T12:21
общество
владислав даванков
сардана авксентьева
госдума рф
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Депутаты от партии "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект, предлагающий давать отсрочку от призыва в армию отцам детей в возрасте до трех лет, а также тем, кто ухаживает за детьми-инвалидами. Авторами документа, который есть в распоряжении РИА Новости, выступили вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и заместитель руководителя фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева. Законопроект вносит изменения в статью 24 федерального закона "О воинской обязанности и военной службе"."Предлагается предоставить отсрочку от призыва на военную службу для граждан, имеющих ребенка в возрасте до трех лет, а также имеющих на иждивении детей-инвалидов в возрасте до восемнадцати лет при осуществлении ухода за ними", — говорится в пояснительной записке. По мнению ее авторов, первый год после рождения ребенка — время, когда матери нужна особая поддержка.На прошлой неделе Госдума приняла несколько законов, касающихся призыва в армию. Так, предельный возраст призыва на военную службу повышается с 27 до 30 лет. Штрафы за неявку в военкомат по повестке выросли до 30 тысяч рублей. Призывникам, получившим повестки, запрещается выезд за границу. Повестки будут считаться врученными с момента их размещения в соответствующем электронном реестре.
https://ria.ru/20230728/prizyvniki-1886808430.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владислав даванков, сардана авксентьева, госдума рф, вооруженные силы рф
Общество, Владислав Даванков, Сардана Авксентьева, Госдума РФ, Вооруженные силы РФ
В Госдуме предложили давать отсрочку от призыва отцам детей до трех лет
В Госдуму внесли законопроект об отсрочке от срочной службы для отцов детей до трех лет
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Депутаты от партии "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект, предлагающий давать отсрочку от призыва в армию отцам детей в возрасте до трех лет, а также тем, кто ухаживает за детьми-инвалидами.
Авторами документа, который есть в распоряжении РИА Новости, выступили вице-спикер Госдумы Владислав Даванков
и заместитель руководителя фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева
.
Законопроект вносит изменения в статью 24 федерального закона "О воинской обязанности и военной службе".
"Предлагается предоставить отсрочку от призыва на военную службу для граждан, имеющих ребенка в возрасте до трех лет, а также имеющих на иждивении детей-инвалидов в возрасте до восемнадцати лет при осуществлении ухода за ними", — говорится в пояснительной записке.
По мнению ее авторов, первый год после рождения ребенка — время, когда матери нужна особая поддержка.
На прошлой неделе Госдума приняла несколько законов, касающихся призыва в армию. Так, предельный возраст призыва на военную службу повышается с 27 до 30 лет. Штрафы за неявку в военкомат по повестке выросли до 30 тысяч рублей. Призывникам, получившим повестки, запрещается выезд за границу. Повестки будут считаться врученными с момента их размещения в соответствующем электронном реестре.
Совфед одобрил закон о повышении призывного возраста до 30 лет