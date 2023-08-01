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В Госдуме предложили давать отсрочку от призыва отцам детей до трех лет - РИА Новости, 01.08.2023
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11:06 01.08.2023 (обновлено: 12:21 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/otsrochka-1887538207.html
В Госдуме предложили давать отсрочку от призыва отцам детей до трех лет
В Госдуме предложили давать отсрочку от призыва отцам детей до трех лет - РИА Новости, 01.08.2023
В Госдуме предложили давать отсрочку от призыва отцам детей до трех лет
Депутаты от партии "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект, предлагающий давать отсрочку от призыва в армию отцам детей в возрасте до трех лет, а также тем,... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T11:06
2023-08-01T12:21
общество
владислав даванков
сардана авксентьева
госдума рф
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Депутаты от партии "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект, предлагающий давать отсрочку от призыва в армию отцам детей в возрасте до трех лет, а также тем, кто ухаживает за детьми-инвалидами. Авторами документа, который есть в распоряжении РИА Новости, выступили вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и заместитель руководителя фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева. Законопроект вносит изменения в статью 24 федерального закона "О воинской обязанности и военной службе"."Предлагается предоставить отсрочку от призыва на военную службу для граждан, имеющих ребенка в возрасте до трех лет, а также имеющих на иждивении детей-инвалидов в возрасте до восемнадцати лет при осуществлении ухода за ними", — говорится в пояснительной записке. По мнению ее авторов, первый год после рождения ребенка — время, когда матери нужна особая поддержка.На прошлой неделе Госдума приняла несколько законов, касающихся призыва в армию. Так, предельный возраст призыва на военную службу повышается с 27 до 30 лет. Штрафы за неявку в военкомат по повестке выросли до 30 тысяч рублей. Призывникам, получившим повестки, запрещается выезд за границу. Повестки будут считаться врученными с момента их размещения в соответствующем электронном реестре.
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общество, владислав даванков, сардана авксентьева, госдума рф, вооруженные силы рф
Общество, Владислав Даванков, Сардана Авксентьева, Госдума РФ, Вооруженные силы РФ
В Госдуме предложили давать отсрочку от призыва отцам детей до трех лет

В Госдуму внесли законопроект об отсрочке от срочной службы для отцов детей до трех лет

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПризывники в сборном пункте перед отправкой к местам несения службы в ВС РФ
Призывники в сборном пункте перед отправкой к местам несения службы в ВС РФ - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Призывники в сборном пункте перед отправкой к местам несения службы в ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Депутаты от партии "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект, предлагающий давать отсрочку от призыва в армию отцам детей в возрасте до трех лет, а также тем, кто ухаживает за детьми-инвалидами.
Авторами документа, который есть в распоряжении РИА Новости, выступили вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и заместитель руководителя фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева.
Законопроект вносит изменения в статью 24 федерального закона "О воинской обязанности и военной службе".
"Предлагается предоставить отсрочку от призыва на военную службу для граждан, имеющих ребенка в возрасте до трех лет, а также имеющих на иждивении детей-инвалидов в возрасте до восемнадцати лет при осуществлении ухода за ними", — говорится в пояснительной записке.
По мнению ее авторов, первый год после рождения ребенка — время, когда матери нужна особая поддержка.
На прошлой неделе Госдума приняла несколько законов, касающихся призыва в армию. Так, предельный возраст призыва на военную службу повышается с 27 до 30 лет. Штрафы за неявку в военкомат по повестке выросли до 30 тысяч рублей. Призывникам, получившим повестки, запрещается выезд за границу. Повестки будут считаться врученными с момента их размещения в соответствующем электронном реестре.
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ОбществоВладислав ДаванковСардана АвксентьеваГосдума РФВооруженные силы РФ
 
 
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