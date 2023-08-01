https://ria.ru/20230801/otsrochka-1887538207.html

В Госдуме предложили давать отсрочку от призыва отцам детей до трех лет

В Госдуме предложили давать отсрочку от призыва отцам детей до трех лет - РИА Новости, 01.08.2023

В Госдуме предложили давать отсрочку от призыва отцам детей до трех лет

Депутаты от партии "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект, предлагающий давать отсрочку от призыва в армию отцам детей в возрасте до трех лет, а также тем,... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T11:06

2023-08-01T11:06

2023-08-01T12:21

общество

владислав даванков

сардана авксентьева

госдума рф

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Депутаты от партии "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект, предлагающий давать отсрочку от призыва в армию отцам детей в возрасте до трех лет, а также тем, кто ухаживает за детьми-инвалидами. Авторами документа, который есть в распоряжении РИА Новости, выступили вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и заместитель руководителя фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева. Законопроект вносит изменения в статью 24 федерального закона "О воинской обязанности и военной службе"."Предлагается предоставить отсрочку от призыва на военную службу для граждан, имеющих ребенка в возрасте до трех лет, а также имеющих на иждивении детей-инвалидов в возрасте до восемнадцати лет при осуществлении ухода за ними", — говорится в пояснительной записке. По мнению ее авторов, первый год после рождения ребенка — время, когда матери нужна особая поддержка.На прошлой неделе Госдума приняла несколько законов, касающихся призыва в армию. Так, предельный возраст призыва на военную службу повышается с 27 до 30 лет. Штрафы за неявку в военкомат по повестке выросли до 30 тысяч рублей. Призывникам, получившим повестки, запрещается выезд за границу. Повестки будут считаться врученными с момента их размещения в соответствующем электронном реестре.

https://ria.ru/20230728/prizyvniki-1886808430.html

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, владислав даванков, сардана авксентьева, госдума рф, вооруженные силы рф