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СМИ: крупный производитель тротила для НАТО оставляет отходы под Варшавой
СМИ: крупный производитель тротила для НАТО оставляет отходы под Варшавой - РИА Новости, 01.08.2023
СМИ: крупный производитель тротила для НАТО оставляет отходы под Варшавой
Под Варшавой обнаружены незаконно складируемые отходы, большая часть их поступила туда от крупнейшего производителя тротила в НАТО, сообщает портал onet.pl. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T07:51
2023-08-01T07:51
2023-08-01T07:51
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ВАРШАВА, 1 авг - РИА Новости. Под Варшавой обнаружены незаконно складируемые отходы, большая часть их поступила туда от крупнейшего производителя тротила в НАТО, сообщает портал onet.pl. "Две тысячи тонн легковоспламеняющихся токсичных соединений незаконно складируется в деревне Новы-Пражмув недалеко от столицы Польши. Большая часть из них поступает от крупнейшего производителя тротила в НАТО, завода Nitro-Chem", - пишет портал. Новы-Пражмув - это деревня, расположенная среди лесов и населенная в основном людьми, стремящимися отдохнуть от шума и суеты соседней Варшавы. Живописные окрестности благоприятствуют развитию клубов верховой езды и агротуризма. "Беспокойство жителей возросло, когда из одного из перевозимых контейнеров на дорогу пролилась жидкость, расплавившая асфальт. Водители грузовиков знают, что перевозят опасные вещества, потому что носят маски", - говорится в сообщении. Отмечается, что "грузовики подъезжают и днем, и ночью с такой частотой, что на проселочной дороге образуется очередь из грузовых машин, улица становится практически непроходимой". В начале 2020 года местные жители уже обращали внимание на грузовики с огромными 1000-литровыми контейнерами с неизвестным содержимым. Жители неоднократно обращались с жалобами к районной администрации и к фабрике Nitro-Chem. Локальные власти делают вид, что непричастны к делу.
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варшава, нато, польша, в мире
Варшава, НАТО, Польша, В мире
СМИ: крупный производитель тротила для НАТО оставляет отходы под Варшавой
Оnet.pl: крупнейший производитель тротила для НАТО незаконно оставляет отходы под Варшавой
ВАРШАВА, 1 авг - РИА Новости.
Под Варшавой обнаружены незаконно складируемые отходы, большая часть их поступила туда от крупнейшего производителя тротила в НАТО, сообщает портал onet.pl
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"Две тысячи тонн легковоспламеняющихся токсичных соединений незаконно складируется в деревне Новы-Пражмув недалеко от столицы Польши. Большая часть из них поступает от крупнейшего производителя тротила в НАТО, завода Nitro-Chem", - пишет портал.
Новы-Пражмув - это деревня, расположенная среди лесов и населенная в основном людьми, стремящимися отдохнуть от шума и суеты соседней Варшавы. Живописные окрестности благоприятствуют развитию клубов верховой езды и агротуризма.
"Беспокойство жителей возросло, когда из одного из перевозимых контейнеров на дорогу пролилась жидкость, расплавившая асфальт. Водители грузовиков знают, что перевозят опасные вещества, потому что носят маски", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "грузовики подъезжают и днем, и ночью с такой частотой, что на проселочной дороге образуется очередь из грузовых машин, улица становится практически непроходимой".
В начале 2020 года местные жители уже обращали внимание на грузовики с огромными 1000-литровыми контейнерами с неизвестным содержимым. Жители неоднократно обращались с жалобами к районной администрации и к фабрике Nitro-Chem. Локальные власти делают вид, что непричастны к делу.
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