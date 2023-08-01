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В Сочи возобновил работу крупный отель, внезапно закрывшийся полгода назад - РИА Новости, 01.08.2023
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Туризм
 
15:46 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/otel-1887564998.html
В Сочи возобновил работу крупный отель, внезапно закрывшийся полгода назад
В Сочи возобновил работу крупный отель, внезапно закрывшийся полгода назад - РИА Новости, 01.08.2023
В Сочи возобновил работу крупный отель, внезапно закрывшийся полгода назад
В Сочи отель "Имеретинский" после полугодовой паузы открылся под новым названием, он стал Alpha Sirius 4* и входит в сеть Sirius Hotels, сообщает Tourdom. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T15:46
2023-08-01T15:46
туризм
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. В Сочи отель "Имеретинский" после полугодовой паузы открылся под новым названием, он стал Alpha Sirius 4* и входит в сеть Sirius Hotels, сообщает Tourdom.К концу туристического сезона в "Сириусе" заработал бывший отель "Имеретинский". Номер “стандарт” на семь ночей в августе на двоих с одной кроватью предлагается за 63840 рублей, такой же вариант с двумя кроватями — за 70560. В стоимость входит завтрак по системе "шведский стол". Апартаменты без питания на неделю можно забронировать от 70 тысяч 210 рублей.В апреле этого года заявлялось, что гостиничный комплекс "Имеретинский" больше не будет принимать туристов и будет передан научно-технологическому университету "Сириус". Причиной внезапного закрытия стало то, что оператор потерял право на использования земли, но из-за смены собственника страдали гости отеля. Тогда и туристы, и долгосрочные арендодатели рассказывали в соцсетях, что персонал перестал работать, номера больше не обслуживаются. Некоторые гости не могли попасть в свои комнаты, так как их ключи были размагничены."Имеретинский" – всесезонный гостиничный комплекс, возведенный при подготовке к Олимпиаде 2014 в Сочи. Располагает двумя тысячами номеров и апартаментами на первой береговой линии.
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новости - туризм, коммерческая недвижимость, сочи, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Коммерческая недвижимость, Сочи, Туризм
В Сочи возобновил работу крупный отель, внезапно закрывшийся полгода назад

В Сочи под новым названием заработал отельный комплекс "Имеретинский"

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкОтель Имеретинский в поселке городского типа Сириус в Краснодарском крае
Отель Имеретинский в поселке городского типа Сириус в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. В Сочи отель "Имеретинский" после полугодовой паузы открылся под новым названием, он стал Alpha Sirius 4* и входит в сеть Sirius Hotels, сообщает Tourdom.
К концу туристического сезона в "Сириусе" заработал бывший отель "Имеретинский". Номер “стандарт” на семь ночей в августе на двоих с одной кроватью предлагается за 63840 рублей, такой же вариант с двумя кроватями — за 70560. В стоимость входит завтрак по системе "шведский стол". Апартаменты без питания на неделю можно забронировать от 70 тысяч 210 рублей.
В апреле этого года заявлялось, что гостиничный комплекс "Имеретинский" больше не будет принимать туристов и будет передан научно-технологическому университету "Сириус". Причиной внезапного закрытия стало то, что оператор потерял право на использования земли, но из-за смены собственника страдали гости отеля. Тогда и туристы, и долгосрочные арендодатели рассказывали в соцсетях, что персонал перестал работать, номера больше не обслуживаются. Некоторые гости не могли попасть в свои комнаты, так как их ключи были размагничены.
"Имеретинский" – всесезонный гостиничный комплекс, возведенный при подготовке к Олимпиаде 2014 в Сочи. Располагает двумя тысячами номеров и апартаментами на первой береговой линии.
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