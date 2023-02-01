https://ria.ru/20230201/imeretinskiy-1849052426.html
Отель "Имеретинский" в Сочи закрылся "по техническим причинам"
Отель "Имеретинский" в Сочи закрылся "по техническим причинам" - РИА Новости, 01.02.2023
Отель "Имеретинский" в Сочи закрылся "по техническим причинам"
Гостиничный комплекс "Имеретинский", расположенный на федеральной территории Сириус, закрыт по техническим причинам на неопределенный срок, что следует из... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T18:11
2023-02-01T18:11
2023-02-01T18:12
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СОЧИ, 1 фев - РИА Новости. Гостиничный комплекс "Имеретинский", расположенный на федеральной территории Сириус, закрыт по техническим причинам на неопределенный срок, что следует из таблички на входной двери центрального корпуса, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в соцсетях появилась информация, что ГК "Имеретинский" закрывается. В ответ на попытку отправить сообщение в официальных аккаунтах комплекса гостям автоматически поступает уведомление о прекращении работы отеля. Днем в среду главный корпус комплекса "Имеретинский", где размещалась зона ресепшн, закрыт, перед входом установлены металлические устройства, перетянутые красными сигнальными лентами. Кафе тоже не работает, на рекламном баннере гостиничного комплекса отсутствует трансляция. На территории апартаментов, которые расположены близ главного корпуса, собственники и арендаторы жилья пока продолжают привычную жизнь, в каких-то квартирах еще горит свет, открыты детские площадки. Однако, как рассказала корреспонденту одна из арендаторов, проживающая полгода в апартаментах, об изменениях в работе комплекса им уже известно. Но что будет дальше, пока неясно. "Нам ничего конкретного не сказали. Мы арендуем полгода (апартаменты - ред.). Нам звонила собственница, предупредила, что у них изменения. Тут все закрыто, скоро тоже съезжаем", – рассказала собеседница агентства. По ее словам, собственники апартаментов пока не сообщили дату выезда."Имеретинский" – всесезонный гостиничный комплекс, который был возведен при подготовке к Олимпиаде 2014 в Сочи. Располагает двумя тысячами номеров и апартаментами на первой береговой линии.
https://ria.ru/20230201/sirius-1849019994.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, сочи, отели
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Сочи, Отели
18:11 01.02.2023 (обновлено: 18:12 01.02.2023)
Отель "Имеретинский" в Сочи закрылся "по техническим причинам"
ГК "Имеретинский" в Сириусе закрылся по техническим причинам, следует из таблички на входе
СОЧИ, 1 фев - РИА Новости. Гостиничный комплекс "Имеретинский", расположенный на федеральной территории Сириус, закрыт по техническим причинам на неопределенный срок, что следует из таблички на входной двери центрального корпуса, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в соцсетях появилась информация, что ГК "Имеретинский" закрывается. В ответ на попытку отправить сообщение в официальных аккаунтах комплекса гостям автоматически поступает уведомление о прекращении работы отеля.
Днем в среду главный корпус комплекса "Имеретинский", где размещалась зона ресепшн, закрыт, перед входом установлены металлические устройства, перетянутые красными сигнальными лентами. Кафе тоже не работает, на рекламном баннере гостиничного комплекса отсутствует трансляция.
На территории апартаментов, которые расположены близ главного корпуса, собственники и арендаторы жилья пока продолжают привычную жизнь, в каких-то квартирах еще горит свет, открыты детские площадки. Однако, как рассказала корреспонденту одна из арендаторов, проживающая полгода в апартаментах, об изменениях в работе комплекса им уже известно.
Но что будет дальше, пока неясно. "Нам ничего конкретного не сказали. Мы арендуем полгода (апартаменты - ред.). Нам звонила собственница, предупредила, что у них изменения. Тут все закрыто, скоро тоже съезжаем", – рассказала собеседница агентства. По ее словам, собственники апартаментов пока не сообщили дату выезда.
"Имеретинский" – всесезонный гостиничный комплекс, который был возведен при подготовке к Олимпиаде 2014 в Сочи. Располагает двумя тысячами номеров и апартаментами на первой береговой линии.