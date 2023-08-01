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Курортный сбор в России: где введен и сколько придется заплатить
Курортный сбор в России: где введен и сколько придется заплатить - РИА Новости, 01.08.2023
Курортный сбор в России: где введен и сколько придется заплатить
С 1 августа отели Минеральных Вод Ставропольского края начнут взимать курортный сбор. Его размер составит сто рублей в сутки, исключая день заселения в... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T13:26
2023-08-01T13:26
2023-08-01T13:28
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С 1 августа отели Минеральных Вод Ставропольского края начнут взимать курортный сбор. Его размер составит сто рублей в сутки, исключая день заселения в гостиницу. Смотрите в инфографике Ria.ru, в каких еще российских городах введена такса на развитие индустрии гостеприимства.
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