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Курортный сбор в России: где введен и сколько придется заплатить - РИА Новости, 01.08.2023
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13:26 01.08.2023 (обновлено: 13:28 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/otdykh-1887583839.html
Курортный сбор в России: где введен и сколько придется заплатить
Курортный сбор в России: где введен и сколько придется заплатить - РИА Новости, 01.08.2023
Курортный сбор в России: где введен и сколько придется заплатить
С 1 августа отели Минеральных Вод Ставропольского края начнут взимать курортный сбор. Его размер составит сто рублей в сутки, исключая день заселения в... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T13:26
2023-08-01T13:28
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С 1 августа отели Минеральных Вод Ставропольского края начнут взимать курортный сбор. Его размер составит сто рублей в сутки, исключая день заселения в гостиницу. Смотрите в инфографике Ria.ru, в каких еще российских городах введена такса на развитие индустрии гостеприимства.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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Инфографика

Курортный сбор в России: где введен и сколько придется заплатить

Читать ria.ru в
С 1 августа отели Минеральных Вод Ставропольского края начнут взимать курортный сбор. Его размер составит сто рублей в сутки, исключая день заселения в гостиницу. Смотрите в инфографике Ria.ru, в каких еще российских городах введена такса на развитие индустрии гостеприимства.
Курортный сбор в России: где введен и сколько придется заплатитьКурортный сбор в России: где введен и сколько придется заплатить
 
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