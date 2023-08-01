https://ria.ru/20230801/osteklenie-1887499724.html
После атаки БПЛА на "Москва-Сити" нарушено остекление на 150 "квадратах"
После атаки БПЛА на "Москва-Сити" нарушено остекление на 150 "квадратах" - РИА Новости, 01.08.2023
После атаки БПЛА на "Москва-Сити" нарушено остекление на 150 "квадратах"
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что после атаки украинских дронов на "Москва-сити" нарушено остекление площадью 150 квадратных метров, информации о... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T04:22
2023-08-01T04:22
2023-08-01T05:23
москва
сергей собянин
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887502262_0:35:2832:1628_1920x0_80_0_0_134ed480692116f1b31f5365e13dba0a.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что после атаки украинских дронов на "Москва-сити" нарушено остекление площадью 150 квадратных метров, информации о пострадавших нет.Ранее Собянин сообщил, что несколько беспилотников при попытке пролета в столицу были сбиты средствами ПВО, но один долетел до башни в "Москва-сити", в результате чего поврежден фасад на уровне 21-го этажа."Нарушено остекление 150 квадратных метров. Информации о пострадавших нет", - написал мэр в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20230801/bespilotniki-1887499593.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887502262_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ae7fc49f5c1a1b101809a2a59bf327e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, происшествия
Москва, Сергей Собянин, Происшествия
После атаки БПЛА на "Москва-Сити" нарушено остекление на 150 "квадратах"
Собянин: после атаки БПЛА на "Москва-Сити" нарушено остекление на площади 150 "квадратов"