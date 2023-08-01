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После атаки БПЛА на "Москва-Сити" нарушено остекление на 150 "квадратах" - РИА Новости, 01.08.2023
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04:22 01.08.2023 (обновлено: 05:23 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/osteklenie-1887499724.html
После атаки БПЛА на "Москва-Сити" нарушено остекление на 150 "квадратах"
После атаки БПЛА на "Москва-Сити" нарушено остекление на 150 "квадратах" - РИА Новости, 01.08.2023
После атаки БПЛА на "Москва-Сити" нарушено остекление на 150 "квадратах"
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что после атаки украинских дронов на "Москва-сити" нарушено остекление площадью 150 квадратных метров, информации о... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T04:22
2023-08-01T05:23
москва
сергей собянин
происшествия
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что после атаки украинских дронов на "Москва-сити" нарушено остекление площадью 150 квадратных метров, информации о пострадавших нет.Ранее Собянин сообщил, что несколько беспилотников при попытке пролета в столицу были сбиты средствами ПВО, но один долетел до башни в "Москва-сити", в результате чего поврежден фасад на уровне 21-го этажа."Нарушено остекление 150 квадратных метров. Информации о пострадавших нет", - написал мэр в своем телеграм-канале.
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москва, сергей собянин, происшествия
Москва, Сергей Собянин, Происшествия
После атаки БПЛА на "Москва-Сити" нарушено остекление на 150 "квадратах"

Собянин: после атаки БПЛА на "Москва-Сити" нарушено остекление на площади 150 "квадратов"

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПовреждения одной из башен "Москва-Сити" после атаки беспилотника
Повреждения одной из башен Москва-Сити после атаки беспилотника - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Повреждения одной из башен "Москва-Сити" после атаки беспилотника
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что после атаки украинских дронов на "Москва-сити" нарушено остекление площадью 150 квадратных метров, информации о пострадавших нет.
Ранее Собянин сообщил, что несколько беспилотников при попытке пролета в столицу были сбиты средствами ПВО, но один долетел до башни в "Москва-сити", в результате чего поврежден фасад на уровне 21-го этажа.
Повреждения одной из башен Москва-Сити после атаки беспилотника - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
В Минобороны прокомментировали атаку беспилотников в столичном регионе
04:14
"Нарушено остекление 150 квадратных метров. Информации о пострадавших нет", - написал мэр в своем телеграм-канале.
 
МоскваСергей СобянинПроисшествия
 
 
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