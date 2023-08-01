https://ria.ru/20230801/osteklenie-1887499724.html

После атаки БПЛА на "Москва-Сити" нарушено остекление на 150 "квадратах"

После атаки БПЛА на "Москва-Сити" нарушено остекление на 150 "квадратах" - РИА Новости, 01.08.2023

После атаки БПЛА на "Москва-Сити" нарушено остекление на 150 "квадратах"

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что после атаки украинских дронов на "Москва-сити" нарушено остекление площадью 150 квадратных метров, информации о... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T04:22

2023-08-01T04:22

2023-08-01T05:23

москва

сергей собянин

происшествия

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что после атаки украинских дронов на "Москва-сити" нарушено остекление площадью 150 квадратных метров, информации о пострадавших нет.Ранее Собянин сообщил, что несколько беспилотников при попытке пролета в столицу были сбиты средствами ПВО, но один долетел до башни в "Москва-сити", в результате чего поврежден фасад на уровне 21-го этажа."Нарушено остекление 150 квадратных метров. Информации о пострадавших нет", - написал мэр в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20230801/bespilotniki-1887499593.html

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2023

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москва, сергей собянин, происшествия