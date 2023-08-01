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Лукашенко не думает, что придется применять ядерное оружие

Лукашенко не думает, что придется применять ядерное оружие - РИА Новости, 01.08.2023

Лукашенко не думает, что придется применять ядерное оружие

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не считает, что придется применять размещенное на белорусской территории российское ядерное оружие. РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T12:19

2023-08-01T12:19

2023-08-01T12:19

белоруссия

россия

александр лукашенко

безопасность

ядерное оружие

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МИНСК, 1 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не считает, что придется применять размещенное на белорусской территории российское ядерное оружие. "Ядерное оружие – это безопасность... Не дай бог придется использовать это оружие. Я все-таки надеюсь, этого не будет", - сказал Лукашенко на встрече с жителями агрогородка Беловежский в Каменецком районе Брестской области. Слова президента приводит издание Sputnik. Глава государства отметил, что размещенное в Белоруссии ядерное оружие – это прежде всего фактор сдерживания агрессивных проявлений в отношении республики. По его словам, Минск оружием не бряцает, но готовится в любой момент защитить свою страну. "Мы люди мирные. Мы навоевались за свою историю… Я не хочу, чтобы мой народ, особенно при мне, воевал", - добавил Лукашенко. Президент России Владимир Путин в марте заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Российский лидер подчеркнул, что Россия не нарушит международных обязательств и сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе. В июне президент России сообщил, что в соответствии с белорусско-российскими планами первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии, до конца года планы будут реализованы полностью.

https://ria.ru/20230701/polsha-1881536163.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, россия, александр лукашенко, безопасность, ядерное оружие