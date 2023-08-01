Опрос: около 40 процентов американцев выступили против военной помощи Киеву
NYT: около 40 процентов американцев выступили против дополнительной военной помощи Киеву
© AP Photo / Wong Maye-EЛюди идут мимо флага США в Нью-Йорке
© AP Photo / Wong Maye-E
Люди идут мимо флага США в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Почти 40% американцев не поддерживают выделение дополнительной военной и экономической помощи Украине, следует из результатов опроса, проведенного газетой New York Times с исследовательским институтом Siena College poll.
Тридцать семь процентов респондентов выступили против "предоставления дополнительной военной и экономической помощи Украине", в том числе "категорически против" выделения новых пакетов помощи выступает 22% американцев, еще 15% "скорее не поддерживают" подобные шаги правительства.
Отмечается, что против выделения военной и экономической помощи Киеву чаще выступают сторонники бывшего президента США Дональда Трампа (55%). В то время как среди среди голосовавших за действующего главу государства Джо Байдена фиксируется высокий уровень поддержки дополнительных пакетов помощи Украине (77%).
В опросе New York Times и Siena College poll приняли участие 1329 человек, которые имеют право голосовать на выборах. Опрос проводился с 23 по 27 июля. Погрешность составила 3,67 процентных пункта.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.