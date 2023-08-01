https://ria.ru/20230801/oplot-1887491628.html

Последний оплот. Верный союзник Запада сделал выбор в пользу России

Последний оплот. Верный союзник Запада сделал выбор в пользу России - РИА Новости, 01.08.2023

Последний оплот. Верный союзник Запада сделал выбор в пользу России

Возможная ориентация новых властей Нигера на сотрудничество с Россией вызвала настоящую панику у Запада, который теряет своего последнего союзника в регионе... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T01:10

2023-08-01T01:10

2023-08-01T01:10

в мире

нигер

россия

сахель

мохамед базум

мария захарова

евросоюз

переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Возможная ориентация новых властей Нигера на сотрудничество с Россией вызвала настоящую панику у Запада, который теряет своего последнего союзника в регионе Сахель, пишет турецкая Sabah.Как отмечает издание, военный переворот, состоявшийся 26 июля, продолжает вызывать резонанс в мире. В то время как в стране сохраняется тупиковая ситуация, российские флаги в руках некоторых сторонников переворота подняли тревогу на Западе."Многие эксперты рассматривают переворот в Нигере как переход этого самого верного союзника Запада в регионе Сахель под влияние России", - утверждается в материале. Как считает автор, после переворотов в Мали, Гвинее, Буркина-Фасо и ЦАР эти страны отдалились от Запада и построили крепкие отношения с Россией, что стало "трагедией для США и ЕС".При этом Нигер, как указывает Sabah, выступал для Франции и США в качестве ключевой базы эксплуатации африканских ресурсов. "В то время как во Францию текло богатство Нигера, обладающего четвертыми в мире запасами урана, США благодаря военной базе, созданной в 2018 году, использовали эту страну в качестве жизненно важного рычага для контроля над Сахелем и Северной Африкой", - говорится в статье.Теперь, после свержения президента Мохамеда Базума, планам Парижа и Вашингтона в Африке был нанесен тяжелый удар. "Так что же будет дальше? Запад может попробовать любые варианты, чтобы Нигер не сближался с Россией, вплоть до военного вмешательства. Однако много воды уже утекло", - пишет Sabah, отмечая, что "отныне в Африке времена тоже меняются".Ранее военные Нигера объявили о смещении президента Базума, закрыв границы и объявив комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции.Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала стороны конфликта в Нигере воздержаться от применения силы и решать все спорные вопросы путем диалога, надеется на урегулирование кризиса на благо дружественного нигерского народа и выразив надежду на скорейшее освобождение Базума.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230801/niger-1887488073.html

https://ria.ru/20230731/niger-1887249146.html

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в мире, нигер, россия, сахель , мохамед базум, мария захарова, евросоюз, переворот в нигере — 2023