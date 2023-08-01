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Кравцов: Курильскую операцию 1945 года выделят в учебниках в отдельный блок - РИА Новости, 01.08.2023
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05:48 01.08.2023 (обновлено: 05:54 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/operatsiya-1887503849.html
Кравцов: Курильскую операцию 1945 года выделят в учебниках в отдельный блок
Кравцов: Курильскую операцию 1945 года выделят в учебниках в отдельный блок - РИА Новости, 01.08.2023
Кравцов: Курильскую операцию 1945 года выделят в учебниках в отдельный блок
События Курильской десантной операции 1945 года, которая положила конец Второй мировой войне, выделят отдельным блоком в новых учебниках истории для десятых... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T05:48
2023-08-01T05:54
россия
камчатка
камчатский край
сергей кравцов
владимир солодов
петр ильичев
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 авг - РИА Новости. События Курильской десантной операции 1945 года, которая положила конец Второй мировой войне, выделят отдельным блоком в новых учебниках истории для десятых классов, заявил в ходе визита на Камчатку министр просвещения РФ Сергей Кравцов, сообщила пресс-служба правительства Камчатского края. "Сегодня особое внимание уделяется патриотическому воспитанию на уроках истории и внеурочной деятельности. В новом учебнике по истории для десятых классов отдельный блок посвящен освобождению Курильских островов. Эта операция рассматривается как в рамках истории нашей страны, так и в рамках всеобщей истории", – сказал Сергей Кравцов. Министр вместе с губернатором региона Владимиром Солодовым посетил места сражений Курильской десантной операции на острове Шумшу Сахалинской области, братскую могилу моряков, павших в боях, а также могилы Героев Советского Союза Николая Вилкова и Петра Ильичева, закрывших во время наступления своими телами амбразуры японских ДОТов, обеспечив тем самым победу советских моряков-десантников. "Посещая места боевой славы, стоя у плит с именами героев, мы все испытываем особые чувства. С какими мыслями моряки-десантники пошли под огнем противника на штурм высоты? Что думали совсем молодые ребята, Петр Ильичев и Николай Вилков, когда началась атака и они своими телами закрыли амбразуры вражеского дота, открыв путь товарищам? Вечная память героям, морякам-тихоокеанцам", – сказал Владимир Солодов. Курильская десантная операция началась 18 августа 1945 года. Её провели войска Камчатского оборонительного района и корабли Петропавловской военно-морской базы при поддержке 128-й авиадивизии. В апреле 2020 года Государственная дума РФ приняла закон об установлении дня воинской славы России. Теперь ежегодно 3 сентября отмечается День окончания Второй мировой войны.
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россия, камчатка, камчатский край, сергей кравцов, владимир солодов, петр ильичев, общество
Россия, Камчатка, Камчатский край, Сергей Кравцов, Владимир Солодов, Петр Ильичев, Общество
Кравцов: Курильскую операцию 1945 года выделят в учебниках в отдельный блок

Кравцов: Курильскую десантную операцию 1945 года выделят в учебниках в отдельный блок

© Фото : public domainГенерал-лейтенант Цуцуми Фусаки, прибыл для переговоров о капитуляции
Генерал-лейтенант Цуцуми Фусаки, прибыл для переговоров о капитуляции - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© Фото : public domain
Генерал-лейтенант Цуцуми Фусаки, прибыл для переговоров о капитуляции. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 авг - РИА Новости. События Курильской десантной операции 1945 года, которая положила конец Второй мировой войне, выделят отдельным блоком в новых учебниках истории для десятых классов, заявил в ходе визита на Камчатку министр просвещения РФ Сергей Кравцов, сообщила пресс-служба правительства Камчатского края.
«
"Сегодня особое внимание уделяется патриотическому воспитанию на уроках истории и внеурочной деятельности. В новом учебнике по истории для десятых классов отдельный блок посвящен освобождению Курильских островов. Эта операция рассматривается как в рамках истории нашей страны, так и в рамках всеобщей истории", – сказал Сергей Кравцов.
Министр вместе с губернатором региона Владимиром Солодовым посетил места сражений Курильской десантной операции на острове Шумшу Сахалинской области, братскую могилу моряков, павших в боях, а также могилы Героев Советского Союза Николая Вилкова и Петра Ильичева, закрывших во время наступления своими телами амбразуры японских ДОТов, обеспечив тем самым победу советских моряков-десантников.
"Посещая места боевой славы, стоя у плит с именами героев, мы все испытываем особые чувства. С какими мыслями моряки-десантники пошли под огнем противника на штурм высоты? Что думали совсем молодые ребята, Петр Ильичев и Николай Вилков, когда началась атака и они своими телами закрыли амбразуры вражеского дота, открыв путь товарищам? Вечная память героям, морякам-тихоокеанцам", – сказал Владимир Солодов.
Курильская десантная операция началась 18 августа 1945 года. Её провели войска Камчатского оборонительного района и корабли Петропавловской военно-морской базы при поддержке 128-й авиадивизии. В апреле 2020 года Государственная дума РФ приняла закон об установлении дня воинской славы России. Теперь ежегодно 3 сентября отмечается День окончания Второй мировой войны.
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РоссияКамчаткаКамчатский крайСергей КравцовВладимир СолодовПетр ИльичевОбщество
 
 
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