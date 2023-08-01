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Полянский заявил, что США начали председательство в СБ ООН "не с той ноги"

Полянский заявил, что США начали председательство в СБ ООН "не с той ноги" - РИА Новости, 01.08.2023

Полянский заявил, что США начали председательство в СБ ООН "не с той ноги"

США начали свое председательство в СБ ООН "не с той ноги", заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T20:33

2023-08-01T20:33

2023-08-01T20:33

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ООН, 1 авг - РИА Новости. США начали свое председательство в СБ ООН "не с той ноги", заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. США с 1 августа на месяц стали председателем Совбеза. Ранее во вторник Россия не поддержала программу работы Совбеза на август, предложенную США. В частности, Москву не устроило желание Штатов включить официально в программу заседание по Украине. "Это был принципиальный момент для председательства США. Я лично считают это доказательством того, что, к сожалению, наши американские коллеги начинают председательство "не стой ноги", если можно так выразиться", - отметил Полянский. "Потому что задача председателя искать общую позицию. Он первый среди равных. В его задачи не входит ставить свою позицию над остальными членами. Быть может, это вписывается в "миропорядок, основанный на правилах", но это не годится на фоне традиций и практики, которая у нас есть в Совете. И мы оберегаем эту практику", - добавил он. При этом Полянский подчеркнул, что Россия не блокирует обсуждение украинского вопроса в СБ ООН - она лишь против официального включения такого заседания в программу на месяц, так как в том числе это послужит прецедентом на будущее. По его словам, вопрос украинского кризиса не регулируется какими-либо резолюциями СБ ООН, а генсек организации не запрашивал проведения регулярных брифингов Совбеза на эту тему.

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сша, россия, москва, дмитрий полянский, оон, в мире