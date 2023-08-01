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СК просит арестовать челябинца, удерживавшего девушку 14 лет, и его мать - РИА Новости, 01.08.2023
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11:05 01.08.2023 (обновлено: 13:34 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/obvinenie-1887538111.html
СК просит арестовать челябинца, удерживавшего девушку 14 лет, и его мать
СК просит арестовать челябинца, удерживавшего девушку 14 лет, и его мать - РИА Новости, 01.08.2023
СК просит арестовать челябинца, удерживавшего девушку 14 лет, и его мать
Следствие просит суд арестовать жителя Челябинска Владимира Ческидова, который 14 лет держал взаперти похищенную девушку, обвинение предъявили и его матери,... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T11:05
2023-08-01T13:34
происшествия
челябинск
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 1 авг — РИА Новости. Следствие просит суд арестовать жителя Челябинска Владимира Ческидова, который 14 лет держал взаперти похищенную девушку, обвинение предъявили и его матери, говорится в сообщении СК."В Челябинской области следственными органами СК России мужчине предъявлено обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании, а его матери — в похищении человека", — заявили в ведомстве.В суд направлено ходатайство об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу.По данным следствия, осенью 2009 года девушка 1990 года рождения познакомилась с мужчиной в районе автовокзала "Синегорье" в Челябинске. Они выпивали, а затем он привез ее в свой дом в поселке Смолино, где удерживал и насиловал в течение 14 лет. Мать Ческидова помогала ему держать девушку в плену.Только в минувшее воскресенье, 30 июля, пленница смогла сбежать, когда у мужчины случилось обострение психического заболевания и его доставили в больницу.Кроме того, похитителя подозревают и в убийстве. Следствие полагает, что в 2011 году он убил местную жительницу, расчленил тело и закопал останки в погребе. Сейчас Ческидов находится в больнице под надзором полиции.
https://ria.ru/20230731/chelyabinsk-1887457509.html
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происшествия, челябинск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Челябинск, Следственный комитет России (СК РФ)
СК просит арестовать челябинца, удерживавшего девушку 14 лет, и его мать

СК предъявил обвинение удерживавшему девушку 14 лет челябинцу Ческидову и его матери

© РИА НовостиВладимир Ческидов в суде
Владимир Ческидов в суде
© РИА Новости
Владимир Ческидов в суде
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 1 авг — РИА Новости. Следствие просит суд арестовать жителя Челябинска Владимира Ческидова, который 14 лет держал взаперти похищенную девушку, обвинение предъявили и его матери, говорится в сообщении СК.
Челябинской области следственными органами СК России мужчине предъявлено обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании, а его матери — в похищении человека", — заявили в ведомстве.
В суд направлено ходатайство об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу.
По данным следствия, осенью 2009 года девушка 1990 года рождения познакомилась с мужчиной в районе автовокзала "Синегорье" в Челябинске. Они выпивали, а затем он привез ее в свой дом в поселке Смолино, где удерживал и насиловал в течение 14 лет. Мать Ческидова помогала ему держать девушку в плену.
Только в минувшее воскресенье, 30 июля, пленница смогла сбежать, когда у мужчины случилось обострение психического заболевания и его доставили в больницу.
Кроме того, похитителя подозревают и в убийстве. Следствие полагает, что в 2011 году он убил местную жительницу, расчленил тело и закопал останки в погребе. Сейчас Ческидов находится в больнице под надзором полиции.
Забор следственного изолятора - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
Источник: похититель девушки в Челябинске ранее был судим за разбой
31 июля, 18:50
 
ПроисшествияЧелябинскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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