https://ria.ru/20230801/obvinenie-1887538111.html

СК просит арестовать челябинца, удерживавшего девушку 14 лет, и его мать

СК просит арестовать челябинца, удерживавшего девушку 14 лет, и его мать - РИА Новости, 01.08.2023

СК просит арестовать челябинца, удерживавшего девушку 14 лет, и его мать

Следствие просит суд арестовать жителя Челябинска Владимира Ческидова, который 14 лет держал взаперти похищенную девушку, обвинение предъявили и его матери,... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T11:05

2023-08-01T11:05

2023-08-01T13:34

происшествия

челябинск

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 1 авг — РИА Новости. Следствие просит суд арестовать жителя Челябинска Владимира Ческидова, который 14 лет держал взаперти похищенную девушку, обвинение предъявили и его матери, говорится в сообщении СК."В Челябинской области следственными органами СК России мужчине предъявлено обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании, а его матери — в похищении человека", — заявили в ведомстве.В суд направлено ходатайство об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу.По данным следствия, осенью 2009 года девушка 1990 года рождения познакомилась с мужчиной в районе автовокзала "Синегорье" в Челябинске. Они выпивали, а затем он привез ее в свой дом в поселке Смолино, где удерживал и насиловал в течение 14 лет. Мать Ческидова помогала ему держать девушку в плену.Только в минувшее воскресенье, 30 июля, пленница смогла сбежать, когда у мужчины случилось обострение психического заболевания и его доставили в больницу.Кроме того, похитителя подозревают и в убийстве. Следствие полагает, что в 2011 году он убил местную жительницу, расчленил тело и закопал останки в погребе. Сейчас Ческидов находится в больнице под надзором полиции.

https://ria.ru/20230731/chelyabinsk-1887457509.html

челябинск

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, челябинск, следственный комитет россии (ск рф)