https://ria.ru/20230801/obvinenie-1887538111.html
СК просит арестовать челябинца, удерживавшего девушку 14 лет, и его мать
СК просит арестовать челябинца, удерживавшего девушку 14 лет, и его мать - РИА Новости, 01.08.2023
СК просит арестовать челябинца, удерживавшего девушку 14 лет, и его мать
Следствие просит суд арестовать жителя Челябинска Владимира Ческидова, который 14 лет держал взаперти похищенную девушку, обвинение предъявили и его матери,... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T11:05
2023-08-01T11:05
2023-08-01T13:34
происшествия
челябинск
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 1 авг — РИА Новости. Следствие просит суд арестовать жителя Челябинска Владимира Ческидова, который 14 лет держал взаперти похищенную девушку, обвинение предъявили и его матери, говорится в сообщении СК."В Челябинской области следственными органами СК России мужчине предъявлено обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании, а его матери — в похищении человека", — заявили в ведомстве.В суд направлено ходатайство об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу.По данным следствия, осенью 2009 года девушка 1990 года рождения познакомилась с мужчиной в районе автовокзала "Синегорье" в Челябинске. Они выпивали, а затем он привез ее в свой дом в поселке Смолино, где удерживал и насиловал в течение 14 лет. Мать Ческидова помогала ему держать девушку в плену.Только в минувшее воскресенье, 30 июля, пленница смогла сбежать, когда у мужчины случилось обострение психического заболевания и его доставили в больницу.Кроме того, похитителя подозревают и в убийстве. Следствие полагает, что в 2011 году он убил местную жительницу, расчленил тело и закопал останки в погребе. Сейчас Ческидов находится в больнице под надзором полиции.
https://ria.ru/20230731/chelyabinsk-1887457509.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Челябинск, Следственный комитет России (СК РФ)
СК просит арестовать челябинца, удерживавшего девушку 14 лет, и его мать
СК предъявил обвинение удерживавшему девушку 14 лет челябинцу Ческидову и его матери
ЧЕЛЯБИНСК, 1 авг — РИА Новости.
Следствие просит суд арестовать жителя Челябинска Владимира Ческидова, который 14 лет держал взаперти похищенную девушку, обвинение предъявили и его матери, говорится в сообщении
СК.
"В Челябинской области
следственными органами СК России мужчине предъявлено обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании, а его матери — в похищении человека", — заявили в ведомстве.
В суд направлено ходатайство об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу.
По данным следствия, осенью 2009 года девушка 1990 года рождения познакомилась с мужчиной в районе автовокзала "Синегорье" в Челябинске. Они выпивали, а затем он привез ее в свой дом в поселке Смолино, где удерживал и насиловал в течение 14 лет. Мать Ческидова помогала ему держать девушку в плену.
Только в минувшее воскресенье, 30 июля, пленница смогла сбежать, когда у мужчины случилось обострение психического заболевания и его доставили в больницу.
Кроме того, похитителя подозревают и в убийстве. Следствие полагает, что в 2011 году он убил местную жительницу, расчленил тело и закопал останки в погребе. Сейчас Ческидов находится в больнице под надзором полиции.
Источник: похититель девушки в Челябинске ранее был судим за разбой