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ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район - РИА Новости, 01.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:00 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/obstrel-1887647607.html
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район - РИА Новости, 01.08.2023
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район
Украинские войска за 15 минут выпустили 18 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщили в представительстве РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T17:00
2023-08-01T17:00
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
петровский район
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили 18 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 16.05 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 16.10 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.20 - населенный пункт Семёновка - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 16.20 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 16.20 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Кроме того, в 16.10 украинские войска открыли огонь по Горловке, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html
донецк
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донецк, макеевка, петровский район, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Петровский район, СЦКК, Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 18 снарядов по Донецку, Макеевке и Ясиноватой

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили 18 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 16.05 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 16.10 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.20 - населенный пункт Семёновка - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 16.20 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 16.20 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.
Кроме того, в 16.10 украинские войска открыли огонь по Горловке, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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