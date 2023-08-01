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ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район

ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район - РИА Новости, 01.08.2023

ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район

Украинские войска за 15 минут выпустили 18 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщили в представительстве РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T17:00

2023-08-01T17:00

2023-08-01T17:00

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

петровский район

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили 18 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 16.05 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 16.10 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.20 - населенный пункт Семёновка - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 16.20 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 16.20 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Кроме того, в 16.10 украинские войска открыли огонь по Горловке, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html

донецк

макеевка

петровский район

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донецк, макеевка, петровский район, сцкк, происшествия