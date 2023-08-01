Украинские войска выпустили еще 19 снарядов по Донецку и Макеевке
Представительство ДНР: украинские войска выпустили еще 19 снарядов по Донецку и Макеевке
Осколки снарядов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Макеевки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.40 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 15.45 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 15.50 - населенный пункт Семёновка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 15.55 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.00 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.
В13.00 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметров по Пантелеймоновке.
Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - в западной, а Киевский - в северной. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, Киевский район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.