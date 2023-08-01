https://ria.ru/20230801/obstrel-1887644723.html

Украинские войска выпустили еще 19 снарядов по Донецку и Макеевке

Украинские войска выпустили еще 19 снарядов по Донецку и Макеевке - РИА Новости, 01.08.2023

Украинские войска выпустили еще 19 снарядов по Донецку и Макеевке

Украинские войска выпустили 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Макеевки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T16:43

2023-08-01T16:43

2023-08-01T16:43

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

сцкк

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Макеевки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.40 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 15.45 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 15.50 - населенный пункт Семёновка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 15.55 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.00 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. В13.00 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметров по Пантелеймоновке. Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - в западной, а Киевский - в северной. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, Киевский район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html

https://ria.ru/20230717/zelenskiy-1884478737.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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донецк, макеевка, сцкк, донецкая народная республика, происшествия