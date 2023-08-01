https://ria.ru/20230801/obstrel-1887638531.html

При обстреле Пантелеймоновки украинскими войсками пострадала девочка

При обстреле Пантелеймоновки украинскими войсками пострадала девочка - РИА Новости, 01.08.2023

При обстреле Пантелеймоновки украинскими войсками пострадала девочка

Девочка пострадала в результате обстрела Пантелеймоновки со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T16:26

2023-08-01T16:26

2023-08-01T16:26

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

сцкк

горловка

происшествия

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ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Девочка пострадала в результате обстрела Пантелеймоновки со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 1 августа по состоянию на 16.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Пантелеймоновка: - по улице Виноградной, 4 ранена девочка 2010 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало о двух обстрелах Пантелеймоновки со стороны украинских войск, применивших снаряды калибром 152 миллиметра. По данным ведомства, в результате обстрелов поселка пострадали две мирные жительницы. Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки.

https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html

донецкая народная республика

донецк

горловка

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донецкая народная республика, донецк, сцкк, горловка, происшествия