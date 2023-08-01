https://ria.ru/20230801/obstrel-1887617487.html

Украинские войска обстреляли Макеевку, Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Макеевку, Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 01.08.2023

Украинские войска обстреляли Макеевку, Донецк и Ясиноватую

Украинские войска за 15 минут выпустили 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщили в... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T15:12

2023-08-01T15:12

2023-08-01T15:12

специальная военная операция на украине

макеевка

донецк

сцкк

нато

семеновка (краматорск)

происшествия

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ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14.30 - населенный пункт Семёновка - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 14.30 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 14.40 - населенный пункт Яснобродовка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 14.45 - населенный пункт Семёновка - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 14.45 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 14.45 - населенный пункт Семёновка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Киевский - в северной. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230717/zelenskiy-1884478737.html

https://ria.ru/20230719/konflikt-1884952887.html

макеевка

донецк

семеновка (краматорск)

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макеевка, донецк, сцкк, нато, семеновка (краматорск), происшествия