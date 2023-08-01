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Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк

Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк - РИА Новости, 01.08.2023

Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк

Украинские войска за десять минут выпустили 21 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T14:36

2023-08-01T14:36

2023-08-01T14:36

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

донецкая народная республика

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 1 авг – РИА Новости. Украинские войска за десять минут выпустили 21 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:25 (совпадает с мск) - населенный пункт Уманское - город Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. В 13.30 по Червоногвардейскому району Макеевки было выпущено три снаряда указанного калибра, а в 13.30 и 13.35 – 14 снарядов по Петровскому, Киевскому и Кировскому районам Донецка. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, а Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230729/neonatsizm-1886985207.html

https://ria.ru/20230728/nastuplenie-1886726041.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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донецк, макеевка, донецкая народная республика, нато, происшествия