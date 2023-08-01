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Число раненных при обстреле Пантелеймоновки выросло до двух
Число раненных при обстреле Пантелеймоновки выросло до двух - РИА Новости, 01.08.2023
Число раненных при обстреле Пантелеймоновки выросло до двух
Число пострадавших в результате обстрела Пантелеймоновки со стороны украинских войск выросло до двух, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T14:30
2023-08-01T14:30
2023-08-01T14:30
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Пантелеймоновки со стороны украинских войск выросло до двух, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 1 августа по состоянию на 14.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Пантелеймоновка: - по улице Красноармейской, 2 ранена женщина 1959 года рождения; - по улице Кирова, 3 ранена женщина 1962 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало об обстреле Пантелеймоновки со стороны украинских войск, выпустивших шесть снарядов калибром 152 миллиметра. Мэр Горловки Иван Приходько ранее уже сообщал о ранении мирной жительницы в результате обстрела населенного пункта украинскими войсками. Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки.
https://ria.ru/20230725/bastrykin-1886080707.html
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донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Число раненных при обстреле Пантелеймоновки выросло до двух
Представительство ДНР: число раненных при обстреле ВСУ Пантелеймоновки выросло до двух