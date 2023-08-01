https://ria.ru/20230801/obstrel-1887596140.html

ВСУ обстреляли харьковскую Таволжанку кассетными боеприпасами

ВСУ обстреляли харьковскую Таволжанку кассетными боеприпасами - РИА Новости, 01.08.2023

ВСУ обстреляли харьковскую Таволжанку кассетными боеприпасами

Поселок Таволжанка подвергся серьезным атакам кассетными боеприпасами со стороны ВСУ, задеты жилые здания, некоторые из них уничтожены полностью, сообщил глава... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T13:58

2023-08-01T13:58

2023-08-01T14:02

специальная военная операция на украине

происшествия

вооруженные силы украины

харьковская область

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Поселок Таволжанка подвергся серьезным атакам кассетными боеприпасами со стороны ВСУ, задеты жилые здания, некоторые из них уничтожены полностью, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала. "За последние дни у нас очень серьезная атака произведена именно кассетными боеприпасами в населенном пункте Таволжанка, это около 20 километров от Купянска. И вот за последние дни уже несколько ударов нанесено именно кассетными боеприпасами", - рассказал Ганчев. По его словам, последствия таких обстрелов - разрушенная гражданская инфраструктура. "Мы видим уничтоженные жилые здания, некоторые дома уничтожены практически на 100%. Наши военнослужащие обеспечивают эвакуацию тех жителей, которым удается выжить", - сказал он. Вооруженные силы РФ контролируют часть Харьковской области, примыкающую к Белгородской области. В начале июня Ганчев сообщал РИА Новости, что в подконтрольных РФ 29 населенных пунктах живут около 3 тысяч человек.

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харьковская область

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происшествия, вооруженные силы украины, харьковская область