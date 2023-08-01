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ВСУ обстреляли харьковскую Таволжанку кассетными боеприпасами - РИА Новости, 01.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:58 01.08.2023 (обновлено: 14:02 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/obstrel-1887596140.html
ВСУ обстреляли харьковскую Таволжанку кассетными боеприпасами
ВСУ обстреляли харьковскую Таволжанку кассетными боеприпасами - РИА Новости, 01.08.2023
ВСУ обстреляли харьковскую Таволжанку кассетными боеприпасами
Поселок Таволжанка подвергся серьезным атакам кассетными боеприпасами со стороны ВСУ, задеты жилые здания, некоторые из них уничтожены полностью, сообщил глава... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T13:58
2023-08-01T14:02
специальная военная операция на украине
происшествия
вооруженные силы украины
харьковская область
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Поселок Таволжанка подвергся серьезным атакам кассетными боеприпасами со стороны ВСУ, задеты жилые здания, некоторые из них уничтожены полностью, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала. "За последние дни у нас очень серьезная атака произведена именно кассетными боеприпасами в населенном пункте Таволжанка, это около 20 километров от Купянска. И вот за последние дни уже несколько ударов нанесено именно кассетными боеприпасами", - рассказал Ганчев. По его словам, последствия таких обстрелов - разрушенная гражданская инфраструктура. "Мы видим уничтоженные жилые здания, некоторые дома уничтожены практически на 100%. Наши военнослужащие обеспечивают эвакуацию тех жителей, которым удается выжить", - сказал он. Вооруженные силы РФ контролируют часть Харьковской области, примыкающую к Белгородской области. В начале июня Ганчев сообщал РИА Новости, что в подконтрольных РФ 29 населенных пунктах живут около 3 тысяч человек.
https://ria.ru/20230708/kassety-1882859570.html
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происшествия, вооруженные силы украины, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Харьковская область
ВСУ обстреляли харьковскую Таволжанку кассетными боеприпасами

Глава Харьковской администрации Ганчев: ВСУ обстреляли Таволжанку кассетными боеприпасами

© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Поселок Таволжанка подвергся серьезным атакам кассетными боеприпасами со стороны ВСУ, задеты жилые здания, некоторые из них уничтожены полностью, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала.
«
"За последние дни у нас очень серьезная атака произведена именно кассетными боеприпасами в населенном пункте Таволжанка, это около 20 километров от Купянска. И вот за последние дни уже несколько ударов нанесено именно кассетными боеприпасами", - рассказал Ганчев.
По его словам, последствия таких обстрелов - разрушенная гражданская инфраструктура.
«
"Мы видим уничтоженные жилые здания, некоторые дома уничтожены практически на 100%. Наши военнослужащие обеспечивают эвакуацию тех жителей, которым удается выжить", - сказал он.
Вооруженные силы РФ контролируют часть Харьковской области, примыкающую к Белгородской области. В начале июня Ганчев сообщал РИА Новости, что в подконтрольных РФ 29 населенных пунктах живут около 3 тысяч человек.
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