https://ria.ru/20230801/obstrel-1887572115.html

Мирная жительница пострадала при обстреле Пантелеймоновки в ДНР

Мирная жительница пострадала при обстреле Пантелеймоновки в ДНР - РИА Новости, 01.08.2023

Мирная жительница пострадала при обстреле Пантелеймоновки в ДНР

Мирная жительница получила ранение в результате обстрела поселка Пантелеймоновка украинскими войсками, сообщил во вторник мэр Горловки Иван Приходько в... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T12:44

2023-08-01T12:44

2023-08-01T12:44

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 1 авг – РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в результате обстрела поселка Пантелеймоновка украинскими войсками, сообщил во вторник мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие обстрела посёлка городского типа Пантелеймоновка с позиций украинских боевиков ранена мирная жительница", - написал мэр. Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки.

https://ria.ru/20230801/obstrel-1887552367.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия