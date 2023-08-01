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Мирная жительница пострадала при обстреле Пантелеймоновки в ДНР
Мирная жительница пострадала при обстреле Пантелеймоновки в ДНР - РИА Новости, 01.08.2023
Мирная жительница пострадала при обстреле Пантелеймоновки в ДНР
Мирная жительница получила ранение в результате обстрела поселка Пантелеймоновка украинскими войсками, сообщил во вторник мэр Горловки Иван Приходько в... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T12:44
2023-08-01T12:44
2023-08-01T12:44
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 1 авг – РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в результате обстрела поселка Пантелеймоновка украинскими войсками, сообщил во вторник мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие обстрела посёлка городского типа Пантелеймоновка с позиций украинских боевиков ранена мирная жительница", - написал мэр. Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки.
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горловка
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
Мирная жительница пострадала при обстреле Пантелеймоновки в ДНР
Мэр Горловки Приходько сообщил о ранении мирной жительницы при обстреле Пантелеймоновки