https://ria.ru/20230801/obstrel-1887552367.html

Балицкий опроверг данные о ребенке, оставшемся под завалами после обстрела

Балицкий опроверг данные о ребенке, оставшемся под завалами после обстрела - РИА Новости, 01.08.2023

Балицкий опроверг данные о ребенке, оставшемся под завалами после обстрела

Информация о том, что под завалами после обстрела села Басань Запорожской области оставался ребенок, не подтвердилась, мальчик жив, сообщил в телеграм-канале... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T12:05

2023-08-01T12:05

2023-08-01T12:16

запорожская область

вооруженные силы украины

происшествия

евгений балицкий

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Информация о том, что под завалами после обстрела села Басань Запорожской области оставался ребенок, не подтвердилась, мальчик жив, сообщил в телеграм-канале врио губернатора Евгений Балицкий.Накануне ВСУ нанесли удар по гражданской инфраструктуре села Басань Пологовского района Запорожской области, попали в продуктовый магазин. В результате обстрела три человека погибли и 15 получили ранения. Также поступала информация о том, что под завалами мог оставаться ребенок 12 лет."Что касается информации относительно пострадавшего ребенка, то она, к счастью, не подтвердилась. Родители долгое время не могли найти сына, которого отправили в магазин, и были уверены, что он в числе пострадавших. Но, слава богу, все обошлось, мальчик покинул продуктовый магазин за 20 минут до произошедшего", - написал Балицкий в своем телеграм-канале.

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запорожская область

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Екатерина Зайцева

запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия, евгений балицкий