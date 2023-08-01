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Балицкий опроверг данные о ребенке, оставшемся под завалами после обстрела - РИА Новости, 01.08.2023
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12:05 01.08.2023 (обновлено: 12:16 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/obstrel-1887552367.html
Балицкий опроверг данные о ребенке, оставшемся под завалами после обстрела
Балицкий опроверг данные о ребенке, оставшемся под завалами после обстрела - РИА Новости, 01.08.2023
Балицкий опроверг данные о ребенке, оставшемся под завалами после обстрела
Информация о том, что под завалами после обстрела села Басань Запорожской области оставался ребенок, не подтвердилась, мальчик жив, сообщил в телеграм-канале... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T12:05
2023-08-01T12:16
запорожская область
вооруженные силы украины
происшествия
евгений балицкий
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Информация о том, что под завалами после обстрела села Басань Запорожской области оставался ребенок, не подтвердилась, мальчик жив, сообщил в телеграм-канале врио губернатора Евгений Балицкий.Накануне ВСУ нанесли удар по гражданской инфраструктуре села Басань Пологовского района Запорожской области, попали в продуктовый магазин. В результате обстрела три человека погибли и 15 получили ранения. Также поступала информация о том, что под завалами мог оставаться ребенок 12 лет."Что касается информации относительно пострадавшего ребенка, то она, к счастью, не подтвердилась. Родители долгое время не могли найти сына, которого отправили в магазин, и были уверены, что он в числе пострадавших. Но, слава богу, все обошлось, мальчик покинул продуктовый магазин за 20 минут до произошедшего", - написал Балицкий в своем телеграм-канале.
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запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия, евгений балицкий
Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Евгений Балицкий
Балицкий опроверг данные о ребенке, оставшемся под завалами после обстрела

Данные о ребенке, оставшемся под завалами после обстрела села Басань, не подтвердились

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Информация о том, что под завалами после обстрела села Басань Запорожской области оставался ребенок, не подтвердилась, мальчик жив, сообщил в телеграм-канале врио губернатора Евгений Балицкий.
Накануне ВСУ нанесли удар по гражданской инфраструктуре села Басань Пологовского района Запорожской области, попали в продуктовый магазин. В результате обстрела три человека погибли и 15 получили ранения. Также поступала информация о том, что под завалами мог оставаться ребенок 12 лет.
"Что касается информации относительно пострадавшего ребенка, то она, к счастью, не подтвердилась. Родители долгое время не могли найти сына, которого отправили в магазин, и были уверены, что он в числе пострадавших. Но, слава богу, все обошлось, мальчик покинул продуктовый магазин за 20 минут до произошедшего", - написал Балицкий в своем телеграм-канале.
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Запорожская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияЕвгений Балицкий
 
 
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