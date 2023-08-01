https://ria.ru/20230801/obstrel-1887534221.html
ВСУ обстреляли автомобильный пункт пропуска в Белгородской области
ВСУ обстреляли автомобильный пункт пропуска в Белгородской области - РИА Новости, 01.08.2023
ВСУ обстреляли автомобильный пункт пропуска в Белгородской области
Украинские военные второй день подряд из разных видов вооружений обстреливают автомобильный пункт пропуска "Шебекино" в Белгородской области, следует из... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T10:49
2023-08-01T10:49
2023-08-01T11:09
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 1 авг – РИА Новости. Украинские военные второй день подряд из разных видов вооружений обстреливают автомобильный пункт пропуска "Шебекино" в Белгородской области, следует из информации губернатора Вячеслава Гладкова в Telegram-канале. В своем Telegram-канале губернатор опубликовал сводку за 31 июля: обстрелам подверглись пять приграничных районов, общее число выпущенных снарядов составило 81, также село Журавлевка в Белгородской районе было атаковано дроном-камикадзе. Согласно информации, предоставленной главой области, по МАПП "Шебекино" было выпущено 9 минометных снарядов и 6 выстрелов из гранатомета. Кроме того, в воскресенье пункт пропуска подвергся обстрелу два раза из миномета и три раза из артиллерии. Среднее количество снарядов, выпущенных по территории области за июль, составило 87 штук в сутки. "В Шебекинском городском округе под артиллерийский обстрел попало село Ржевка – зафиксировано 7 прилётов... По селу Новая Таволжанка и хутору Марьино выпущено 8 и 4 минометных снаряда соответственно. Пострадавших и разрушений нет. МАПП "Шебекино" обстреляли из миномета и гранатомета – зафиксировано 9 минометных снарядов и 6 гранатометных выстрелов", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе выпущено 12 артиллерийских снарядов по селу Нехотеевка. По селу Журавлевка были сброшены 3 гранаты с помощью беспилотника. Кроме того, противник один раз атаковал село с использованием дрона-камикадзе. В Валуйском городском округе по селу Новопетровка было выпущено два артиллерийских снаряда. В селе Вериговка в результате обстрела из ствольной артиллерии было зафиксировано 8 прилетов. По данным губернатора, в Волоконовском районе 12 раз из миномета обстрелян хутор Старый. В Краснояружском районе по селу Староселье и территории между селом Графовка и посёлком Прилесье выпущено по 5 артиллерийских снарядов. Пострадавших и разрушений нет. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
https://ria.ru/20230725/sotsspravedlivost-1886046375.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгородский район
ВСУ обстреляли автомобильный пункт пропуска в Белгородской области
Губернатор Гладков: ВСУ снова обстреляли автомобильный пункт пропуска "Шебекино"
БЕЛГОРОД, 1 авг – РИА Новости.
Украинские военные второй день подряд из разных видов вооружений обстреливают автомобильный пункт пропуска "Шебекино" в Белгородской области, следует из информации губернатора Вячеслава Гладкова в Telegram-канале
.
В своем Telegram-канале губернатор опубликовал сводку за 31 июля: обстрелам подверглись пять приграничных районов, общее число выпущенных снарядов составило 81, также село Журавлевка в Белгородской районе было атаковано дроном-камикадзе. Согласно информации, предоставленной главой области, по МАПП "Шебекино" было выпущено 9 минометных снарядов и 6 выстрелов из гранатомета. Кроме того, в воскресенье пункт пропуска подвергся обстрелу два раза из миномета и три раза из артиллерии. Среднее количество снарядов, выпущенных по территории области за июль, составило 87 штук в сутки.
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"В Шебекинском городском округе под артиллерийский обстрел попало село Ржевка – зафиксировано 7 прилётов... По селу Новая Таволжанка и хутору Марьино выпущено 8 и 4 минометных снаряда соответственно. Пострадавших и разрушений нет. МАПП "Шебекино" обстреляли из миномета и гранатомета – зафиксировано 9 минометных снарядов и 6 гранатометных выстрелов", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе выпущено 12 артиллерийских снарядов по селу Нехотеевка. По селу Журавлевка были сброшены 3 гранаты с помощью беспилотника. Кроме того, противник один раз атаковал село с использованием дрона-камикадзе. В Валуйском городском округе по селу Новопетровка было выпущено два артиллерийских снаряда. В селе Вериговка в результате обстрела из ствольной артиллерии было зафиксировано 8 прилетов.
По данным губернатора, в Волоконовском районе 12 раз из миномета обстрелян хутор Старый.
В Краснояружском районе по селу Староселье и территории между селом Графовка и посёлком Прилесье выпущено по 5 артиллерийских снарядов. Пострадавших и разрушений нет.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
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