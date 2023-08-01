https://ria.ru/20230801/obstrel-1887534221.html

ВСУ обстреляли автомобильный пункт пропуска в Белгородской области

ВСУ обстреляли автомобильный пункт пропуска в Белгородской области - РИА Новости, 01.08.2023

ВСУ обстреляли автомобильный пункт пропуска в Белгородской области

Украинские военные второй день подряд из разных видов вооружений обстреливают автомобильный пункт пропуска "Шебекино" в Белгородской области, следует из... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T10:49

2023-08-01T10:49

2023-08-01T11:09

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

белгородский район

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БЕЛГОРОД, 1 авг – РИА Новости. Украинские военные второй день подряд из разных видов вооружений обстреливают автомобильный пункт пропуска "Шебекино" в Белгородской области, следует из информации губернатора Вячеслава Гладкова в Telegram-канале. В своем Telegram-канале губернатор опубликовал сводку за 31 июля: обстрелам подверглись пять приграничных районов, общее число выпущенных снарядов составило 81, также село Журавлевка в Белгородской районе было атаковано дроном-камикадзе. Согласно информации, предоставленной главой области, по МАПП "Шебекино" было выпущено 9 минометных снарядов и 6 выстрелов из гранатомета. Кроме того, в воскресенье пункт пропуска подвергся обстрелу два раза из миномета и три раза из артиллерии. Среднее количество снарядов, выпущенных по территории области за июль, составило 87 штук в сутки. "В Шебекинском городском округе под артиллерийский обстрел попало село Ржевка – зафиксировано 7 прилётов... По селу Новая Таволжанка и хутору Марьино выпущено 8 и 4 минометных снаряда соответственно. Пострадавших и разрушений нет. МАПП "Шебекино" обстреляли из миномета и гранатомета – зафиксировано 9 минометных снарядов и 6 гранатометных выстрелов", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе выпущено 12 артиллерийских снарядов по селу Нехотеевка. По селу Журавлевка были сброшены 3 гранаты с помощью беспилотника. Кроме того, противник один раз атаковал село с использованием дрона-камикадзе. В Валуйском городском округе по селу Новопетровка было выпущено два артиллерийских снаряда. В селе Вериговка в результате обстрела из ствольной артиллерии было зафиксировано 8 прилетов. По данным губернатора, в Волоконовском районе 12 раз из миномета обстрелян хутор Старый. В Краснояружском районе по селу Староселье и территории между селом Графовка и посёлком Прилесье выпущено по 5 артиллерийских снарядов. Пострадавших и разрушений нет. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.

https://ria.ru/20230725/sotsspravedlivost-1886046375.html

https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, белгородский район