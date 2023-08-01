https://ria.ru/20230801/obstrel-1887490859.html

Украинские войска за сутки 59 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 59 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 01.08.2023

Украинские войска за сутки 59 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 59 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 220 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T00:58

2023-08-01T00:58

2023-08-01T00:58

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

донецк

горловка

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ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 59 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 220 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "На донецком направлении противник совершил 42 обстрела из РСЗО, ОТРК "Точка", артиллерии (калибра) 155 и 152 миллиметров. На горловском - восемь обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском - девять обстрелов из РСЗО, БПЛА, артиллерии 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Как отмечает ведомство, всего украинские войска выпустили 220 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы восьми населенных пунктов ДНР: Горловка, Зайцево, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Александровка и Еленовка. Ведомство сообщает о трех погибших в Ворошиловском и Куйбышевском районах Донецка, а также Калининском районе Горловки. В результате обстрелов пострадали 14 мирных жителей в Ворошиловском и Куйбышевском районах Донецка и Ясиноватой. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 75 обстрелов.

https://ria.ru/20230731/ranenyy-1887482132.html

донецкая народная республика

донецк

горловка

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донецкая народная республика, сцкк, донецк, горловка