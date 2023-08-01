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В России к 2026 году произведут 18 МС-21 и более 40 Superjet New - РИА Новости, 01.08.2023
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03:13 01.08.2023 (обновлено: 03:20 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/oak-1887497336.html
В России к 2026 году произведут 18 МС-21 и более 40 Superjet New
В России к 2026 году произведут 18 МС-21 и более 40 Superjet New - РИА Новости, 01.08.2023
В России к 2026 году произведут 18 МС-21 и более 40 Superjet New
Объединенная авиационная корпорация (ОАК) должна до 2026 года произвести 18 самолетов МС-21 и более 40 Sukhoi Superjet нового поколения, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T03:13
2023-08-01T03:20
россия
экономика
андрей богинский
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
мс-21
sukhoi superjet 100 (ssj100)
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Объединенная авиационная корпорация (ОАК) должна до 2026 года произвести 18 самолетов МС-21 и более 40 Sukhoi Superjet нового поколения, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора ОАК по гражданской авиации, гендиректор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский.&quot;У нас есть комплексная программа развития гражданской авиации. Это четкий план действий, который поделен на этапы. Первый этап – это 2023-2025 годы. За этот период мы должны произвести 18 самолетов МС-21 (шесть – в 2024 году, 12 в – 2025 году) и более 40 Superjet New, импортозамещенных&quot;, - сказал он.Собеседник агентства подчеркнул, что сейчас работы идут в графике."Понятно, что в силу особенности ситуации мы ведем параллельно ОКР (опытно-конструкторские работы – ред.) на импортозамещение и серийное производство. ОКР не останавливается, идет параллельно", - пояснил он.SSJ New - российский перспективный ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, новая версия Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением комплектующих.МС-21 – отечественный среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Лайнер ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Он создается на базе новейших разработок в области авиастроения. Начало серийных поставок МС-21 намечено на 2024 год, авиакомпаниям будут переданы шесть лайнеров, заявлял "Ростех" в начале апреля.
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россия, экономика, андрей богинский, объединенная авиастроительная корпорация (оак), мс-21, sukhoi superjet 100 (ssj100)
Россия, Экономика, Андрей Богинский, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), МС-21, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
В России к 2026 году произведут 18 МС-21 и более 40 Superjet New

ОАК до 2026 года произведет 18 самолетов МС-21 и более 40 Sukhoi Superjet нового поколения

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСамолет Sukhoi SuperJet авиакомпании "Ямал"
Самолет Sukhoi SuperJet авиакомпании Ямал - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Самолет Sukhoi SuperJet авиакомпании "Ямал". Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Объединенная авиационная корпорация (ОАК) должна до 2026 года произвести 18 самолетов МС-21 и более 40 Sukhoi Superjet нового поколения, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора ОАК по гражданской авиации, гендиректор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский.
«

"У нас есть комплексная программа развития гражданской авиации. Это четкий план действий, который поделен на этапы. Первый этап – это 2023-2025 годы. За этот период мы должны произвести 18 самолетов МС-21 (шесть – в 2024 году, 12 в – 2025 году) и более 40 Superjet New, импортозамещенных", - сказал он.

Собеседник агентства подчеркнул, что сейчас работы идут в графике.
"Понятно, что в силу особенности ситуации мы ведем параллельно ОКР (опытно-конструкторские работы – ред.) на импортозамещение и серийное производство. ОКР не останавливается, идет параллельно", - пояснил он.
SSJ New - российский перспективный ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, новая версия Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением комплектующих.
МС-21 – отечественный среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Лайнер ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Он создается на базе новейших разработок в области авиастроения. Начало серийных поставок МС-21 намечено на 2024 год, авиакомпаниям будут переданы шесть лайнеров, заявлял "Ростех" в начале апреля.
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