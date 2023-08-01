https://ria.ru/20230801/oak-1887497336.html
В России к 2026 году произведут 18 МС-21 и более 40 Superjet New
В России к 2026 году произведут 18 МС-21 и более 40 Superjet New - РИА Новости, 01.08.2023
В России к 2026 году произведут 18 МС-21 и более 40 Superjet New
Объединенная авиационная корпорация (ОАК) должна до 2026 года произвести 18 самолетов МС-21 и более 40 Sukhoi Superjet нового поколения, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T03:13
2023-08-01T03:13
2023-08-01T03:20
россия
экономика
андрей богинский
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
мс-21
sukhoi superjet 100 (ssj100)
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Объединенная авиационная корпорация (ОАК) должна до 2026 года произвести 18 самолетов МС-21 и более 40 Sukhoi Superjet нового поколения, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора ОАК по гражданской авиации, гендиректор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский."У нас есть комплексная программа развития гражданской авиации. Это четкий план действий, который поделен на этапы. Первый этап – это 2023-2025 годы. За этот период мы должны произвести 18 самолетов МС-21 (шесть – в 2024 году, 12 в – 2025 году) и более 40 Superjet New, импортозамещенных", - сказал он.Собеседник агентства подчеркнул, что сейчас работы идут в графике."Понятно, что в силу особенности ситуации мы ведем параллельно ОКР (опытно-конструкторские работы – ред.) на импортозамещение и серийное производство. ОКР не останавливается, идет параллельно", - пояснил он.SSJ New - российский перспективный ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, новая версия Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением комплектующих.МС-21 – отечественный среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Лайнер ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Он создается на базе новейших разработок в области авиастроения. Начало серийных поставок МС-21 намечено на 2024 год, авиакомпаниям будут переданы шесть лайнеров, заявлял "Ростех" в начале апреля.
https://ria.ru/20230609/oak-1877189564.html
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россия, экономика, андрей богинский, объединенная авиастроительная корпорация (оак), мс-21, sukhoi superjet 100 (ssj100)
Россия, Экономика, Андрей Богинский, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), МС-21, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
В России к 2026 году произведут 18 МС-21 и более 40 Superjet New
ОАК до 2026 года произведет 18 самолетов МС-21 и более 40 Sukhoi Superjet нового поколения
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Объединенная авиационная корпорация (ОАК) должна до 2026 года произвести 18 самолетов МС-21 и более 40 Sukhoi Superjet нового поколения, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора ОАК по гражданской авиации, гендиректор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский.
«
"У нас есть комплексная программа развития гражданской авиации. Это четкий план действий, который поделен на этапы. Первый этап – это 2023-2025 годы. За этот период мы должны произвести 18 самолетов МС-21 (шесть – в 2024 году, 12 в – 2025 году) и более 40 Superjet New, импортозамещенных", - сказал он.
Собеседник агентства подчеркнул, что сейчас работы идут в графике.
"Понятно, что в силу особенности ситуации мы ведем параллельно ОКР (опытно-конструкторские работы – ред.) на импортозамещение и серийное производство. ОКР не останавливается, идет параллельно", - пояснил он.
SSJ New - российский перспективный ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, новая версия Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением комплектующих.
МС-21 – отечественный среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Лайнер ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Он создается на базе новейших разработок в области авиастроения. Начало серийных поставок МС-21 намечено на 2024 год, авиакомпаниям будут переданы шесть лайнеров, заявлял "Ростех" в начале апреля.
ОАК открыла центр по ремонту электронных компонентов SSJ100