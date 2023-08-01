CША не увидели свидетельств вовлеченности России в ситуацию в Нигере
Госдеп заявил, что CША не увидели свидетельств вовлеченности России в перевороте в Нигере
© AP Photo / Fatahoulaye Hassane MidouПожар в штаб-квартире правящей партии Нигера в Ниамее
© AP Photo / Fatahoulaye Hassane Midou
Пожар в штаб-квартире правящей партии Нигера в Ниамее
ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. США не видели никаких свидетельств вовлеченности России в текущую ситуацию в Нигере, заявил во вторник официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер.
"Мы не видели никаких свидетельств того, что Россия стояла за этим переворотом", - сообщил он журналистам на вопрос о возможности вовлеченности Москвы в ситуацию в Нигере.
Миллер добавил, что США при этом считают возможным для РФ "извлечение преимуществ из нестабильности в Нигере или иной африканской стране".
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. В пятницу командующий президентской гвардией генерал Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
Россия призывает стороны конфликта в Нигере воздержаться от применения силы и решать все спорные вопросы путем диалога, надеется на урегулирование кризиса на благо дружественного нигерского народа и рассчитывает на скорейшее освобождение президента Базума, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Директор департамента Африки в МИД России Всеволод Ткаченко позднее сообщил РИА Новости, что попытки обвинить РФ во вмешательстве в ситуацию в Нигере лишены оснований.