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Глава МИД Венгрии выступил за возвращение президента Нигера - РИА Новости, 01.08.2023
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17:50 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/niger-1887657690.html
Глава МИД Венгрии выступил за возвращение президента Нигера
Глава МИД Венгрии выступил за возвращение президента Нигера - РИА Новости, 01.08.2023
Глава МИД Венгрии выступил за возвращение президента Нигера
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что по телефону обсудил с французской коллегой Катрин Колонна ситуацию в... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T17:50
2023-08-01T17:50
в мире
франция
нигер
европа
мохамед базум
африканский союз
петер сийярто
катрин колонна
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БУДАПЕШТ, 1 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что по телефону обсудил с французской коллегой Катрин Колонна ситуацию в Нигере и выступил за возвращение к власти президента страны Мохамеда Базума во избежание роста нелегальной миграции в Европу. "Сегодня мы по телефону обсудили ситуацию с министром иностранных дел Франции Катрин Колонна и договорились, что - в соответствии с предыдущими международными заявлениями - мы должны поддерживать демократически избранного президента и восстановление конституционности", - написал Сийярто в Facebook*.По его словам, восстановление стабильности в зоне Сахеля позволит избежать новых волн нелегальной миграции в Европу. Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна сообщила, что Франция рассчитывает в ближайшие 24 часа эвакуировать из Нигера около сотни французов и около сотни граждан ЕС, изъявивших желание покинуть страну, первый самолёт уже находится на пути в африканскую страну. Французские самолёты отправятся прямым рейсом из Ниамеи в Париж. В воскресенье СМИ сообщили, что тысячи человек в Нигере приняли участие в акции против Франции и Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), а также в поддержку сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Акция, в том числе, прошла напротив посольства Франции в Ниамее. Отмечалось, что участники акции скандировали лозунги, направленные против Франции и ЭКОВАС. Глава МИД Франции Катрин Колонна выразила надежду, что французской армии не придется вмешиваться в ситуацию в Нигере для защиты своих граждан. При этом президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция даст "немедленный ответ" в случае атак на своих граждан в Нигере и "не потерпит никаких атак против нее и ее интересов". ​​Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram, Threads) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230801/afrika-1887485153.html
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в мире, франция, нигер, европа, мохамед базум, африканский союз, петер сийярто, катрин колонна, евросоюз, переворот в нигере — 2023
В мире, Франция, Нигер, Европа, Мохамед Базум, Африканский союз, Петер Сийярто, Катрин Колонна, Евросоюз, Переворот в Нигере — 2023
Глава МИД Венгрии выступил за возвращение президента Нигера

Сийярто в разговоре с главой МИД Франции выступил за возвращение президента Нигера

© AP Photo / Sam MednickСторонники президента Нигера Мохамеда Базума во время акции в его поддержку в Ниамее
Сторонники президента Нигера Мохамеда Базума во время акции в его поддержку в Ниамее - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники президента Нигера Мохамеда Базума во время акции в его поддержку в Ниамее
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БУДАПЕШТ, 1 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что по телефону обсудил с французской коллегой Катрин Колонна ситуацию в Нигере и выступил за возвращение к власти президента страны Мохамеда Базума во избежание роста нелегальной миграции в Европу.
"Сегодня мы по телефону обсудили ситуацию с министром иностранных дел Франции Катрин Колонна и договорились, что - в соответствии с предыдущими международными заявлениями - мы должны поддерживать демократически избранного президента и восстановление конституционности", - написал Сийярто в Facebook*.
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По его словам, восстановление стабильности в зоне Сахеля позволит избежать новых волн нелегальной миграции в Европу.
Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна сообщила, что Франция рассчитывает в ближайшие 24 часа эвакуировать из Нигера около сотни французов и около сотни граждан ЕС, изъявивших желание покинуть страну, первый самолёт уже находится на пути в африканскую страну. Французские самолёты отправятся прямым рейсом из Ниамеи в Париж.
В воскресенье СМИ сообщили, что тысячи человек в Нигере приняли участие в акции против Франции и Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), а также в поддержку сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Акция, в том числе, прошла напротив посольства Франции в Ниамее. Отмечалось, что участники акции скандировали лозунги, направленные против Франции и ЭКОВАС. Глава МИД Франции Катрин Колонна выразила надежду, что французской армии не придется вмешиваться в ситуацию в Нигере для защиты своих граждан. При этом президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция даст "немедленный ответ" в случае атак на своих граждан в Нигере и "не потерпит никаких атак против нее и ее интересов".
​​Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними.
Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram, Threads) запрещена в России как экстремистская.
 
В миреФранцияНигерЕвропаМохамед БазумАфриканский союзПетер СийяртоКатрин КолоннаЕвросоюзПереворот в Нигере — 2023
 
 
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