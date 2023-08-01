Глава МИД Венгрии выступил за возвращение президента Нигера
Сийярто в разговоре с главой МИД Франции выступил за возвращение президента Нигера
© AP Photo / Sam MednickСторонники президента Нигера Мохамеда Базума во время акции в его поддержку в Ниамее
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники президента Нигера Мохамеда Базума во время акции в его поддержку в Ниамее
БУДАПЕШТ, 1 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что по телефону обсудил с французской коллегой Катрин Колонна ситуацию в Нигере и выступил за возвращение к власти президента страны Мохамеда Базума во избежание роста нелегальной миграции в Европу.
"Сегодня мы по телефону обсудили ситуацию с министром иностранных дел Франции Катрин Колонна и договорились, что - в соответствии с предыдущими международными заявлениями - мы должны поддерживать демократически избранного президента и восстановление конституционности", - написал Сийярто в Facebook*.
По его словам, восстановление стабильности в зоне Сахеля позволит избежать новых волн нелегальной миграции в Европу.
Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна сообщила, что Франция рассчитывает в ближайшие 24 часа эвакуировать из Нигера около сотни французов и около сотни граждан ЕС, изъявивших желание покинуть страну, первый самолёт уже находится на пути в африканскую страну. Французские самолёты отправятся прямым рейсом из Ниамеи в Париж.
В воскресенье СМИ сообщили, что тысячи человек в Нигере приняли участие в акции против Франции и Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), а также в поддержку сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Акция, в том числе, прошла напротив посольства Франции в Ниамее. Отмечалось, что участники акции скандировали лозунги, направленные против Франции и ЭКОВАС. Глава МИД Франции Катрин Колонна выразила надежду, что французской армии не придется вмешиваться в ситуацию в Нигере для защиты своих граждан. При этом президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция даст "немедленный ответ" в случае атак на своих граждан в Нигере и "не потерпит никаких атак против нее и ее интересов".
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними.
Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
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