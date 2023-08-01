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Глава МИД Венгрии выступил за возвращение президента Нигера

Глава МИД Венгрии выступил за возвращение президента Нигера - РИА Новости, 01.08.2023

Глава МИД Венгрии выступил за возвращение президента Нигера

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что по телефону обсудил с французской коллегой Катрин Колонна ситуацию в... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T17:50

2023-08-01T17:50

2023-08-01T17:50

в мире

франция

нигер

европа

мохамед базум

африканский союз

петер сийярто

катрин колонна

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БУДАПЕШТ, 1 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что по телефону обсудил с французской коллегой Катрин Колонна ситуацию в Нигере и выступил за возвращение к власти президента страны Мохамеда Базума во избежание роста нелегальной миграции в Европу. "Сегодня мы по телефону обсудили ситуацию с министром иностранных дел Франции Катрин Колонна и договорились, что - в соответствии с предыдущими международными заявлениями - мы должны поддерживать демократически избранного президента и восстановление конституционности", - написал Сийярто в Facebook*.По его словам, восстановление стабильности в зоне Сахеля позволит избежать новых волн нелегальной миграции в Европу. Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна сообщила, что Франция рассчитывает в ближайшие 24 часа эвакуировать из Нигера около сотни французов и около сотни граждан ЕС, изъявивших желание покинуть страну, первый самолёт уже находится на пути в африканскую страну. Французские самолёты отправятся прямым рейсом из Ниамеи в Париж. В воскресенье СМИ сообщили, что тысячи человек в Нигере приняли участие в акции против Франции и Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), а также в поддержку сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Акция, в том числе, прошла напротив посольства Франции в Ниамее. Отмечалось, что участники акции скандировали лозунги, направленные против Франции и ЭКОВАС. Глава МИД Франции Катрин Колонна выразила надежду, что французской армии не придется вмешиваться в ситуацию в Нигере для защиты своих граждан. При этом президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция даст "немедленный ответ" в случае атак на своих граждан в Нигере и "не потерпит никаких атак против нее и ее интересов". ​​Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram, Threads) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230801/afrika-1887485153.html

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в мире, франция, нигер, европа, мохамед базум, африканский союз, петер сийярто, катрин колонна, евросоюз, переворот в нигере — 2023