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В Нигере заявили, что видят в России серьезного партнера - РИА Новости, 01.08.2023
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16:11 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/niger-1887634064.html
В Нигере заявили, что видят в России серьезного партнера
В Нигере заявили, что видят в России серьезного партнера - РИА Новости, 01.08.2023
В Нигере заявили, что видят в России серьезного партнера
Нигер видит в России серьезного и надежного партнера, который может сменить предыдущих для реализации взаимовыгодных совместных проектов по разработки урановых... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T16:11
2023-08-01T16:11
в мире
россия
африка
нигер
мохамед базум
африканский союз
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг - РИА Новости. Нигер видит в России серьезного и надежного партнера, который может сменить предыдущих для реализации взаимовыгодных совместных проектов по разработки урановых и нефтяных месторождений на территории страны, рассказал РИА Новости представитель Панафриканской партии Нигера Умару Абдурахамане. "У нас в стране есть уран, нефть и многое другое, но мы должны увидеть, как работать и как развивать их, и делиться ими, потому что у нас были некоторые старые партнеры до этого и обмен (с ними) был не очень хорошим, поэтому Африка теперь должна работать с Россией, потому что Россия серьезна, и Россия поможет нам делиться всем, что мы делаем вместе," – сказал Абдурахамане. В этом ключе собеседник агентства также подчеркнули важность саммита "Россия-Африка", отметив, что укрепление российско-африканских отношений принесет пользу не только народам Африки, но и народу России. "В моей стране у русских не так много компаний, но я надеюсь и думаю, что это должно быть сделано… И я думаю, что это потому, что они хотят создать что-то в Африке, и если речь идет об Африке, то это значит, что вы хотите сделать это во всех африканских странах," - добавил Абдурахамане. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
https://ria.ru/20230801/evakuatsiya-1887624265.html
https://ria.ru/20230801/niger-1887601031.html
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в мире, россия, африка, нигер, мохамед базум, африканский союз
В мире, Россия, Африка, Нигер, Мохамед Базум, Африканский союз
В Нигере заявили, что видят в России серьезного партнера

Глава Панафриканской партии: Нигер и Россия могут вместе разрабатывать месторождения нефти

© AP Photo / Sam MednickСторонники лидера переворота генерала Абдурахмана Тчиани в столице Нигера Ниамее
Сторонники лидера переворота генерала Абдурахмана Тчиани в столице Нигера Ниамее - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники лидера переворота генерала Абдурахмана Тчиани в столице Нигера Ниамее. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг - РИА Новости. Нигер видит в России серьезного и надежного партнера, который может сменить предыдущих для реализации взаимовыгодных совместных проектов по разработки урановых и нефтяных месторождений на территории страны, рассказал РИА Новости представитель Панафриканской партии Нигера Умару Абдурахамане.
"У нас в стране есть уран, нефть и многое другое, но мы должны увидеть, как работать и как развивать их, и делиться ими, потому что у нас были некоторые старые партнеры до этого и обмен (с ними) был не очень хорошим, поэтому Африка теперь должна работать с Россией, потому что Россия серьезна, и Россия поможет нам делиться всем, что мы делаем вместе," – сказал Абдурахамане.
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В этом ключе собеседник агентства также подчеркнули важность саммита "Россия-Африка", отметив, что укрепление российско-африканских отношений принесет пользу не только народам Африки, но и народу России.
"В моей стране у русских не так много компаний, но я надеюсь и думаю, что это должно быть сделано… И я думаю, что это потому, что они хотят создать что-то в Африке, и если речь идет об Африке, то это значит, что вы хотите сделать это во всех африканских странах," - добавил Абдурахамане.
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними.
Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
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