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В офисе Зеленского обвинили Россию в военном перевороте в Нигере - РИА Новости, 01.08.2023
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14:07 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/niger-1887601031.html
В офисе Зеленского обвинили Россию в военном перевороте в Нигере
В офисе Зеленского обвинили Россию в военном перевороте в Нигере - РИА Новости, 01.08.2023
В офисе Зеленского обвинили Россию в военном перевороте в Нигере
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк обвинил в своем аккаунте в Twitter Россию в военном перевороте в Нигере. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T14:07
2023-08-01T14:07
михаил подоляк
нигер
в мире
мохамед базум
россия
украина
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк обвинил в своем аккаунте в Twitter Россию в военном перевороте в Нигере. "Уже абсолютно очевидно, что за так называемым "военным переворотом" в Нигере стоит Россия", - написал он. По мнению Подоляка, об этом свидетельствует поддержка военного переворота в Нигере со стороны "пророссийских" Мали и Буркина-Фасо. В воскресенье СМИ сообщили, что тысячи человек в Нигере приняли участие в акции против Франции и Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), а также в поддержку сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Акция, в том числе, прошла напротив посольства Франции в Ниамее. Отмечалось, что участники акции скандировали лозунги, направленные против Франции и ЭКОВАС. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
https://ria.ru/20230801/niger-1887529503.html
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михаил подоляк, нигер, в мире, мохамед базум, россия, украина, переворот в нигере — 2023
Михаил Подоляк, Нигер, В мире, Мохамед Базум, Россия, Украина, Переворот в Нигере — 2023
В офисе Зеленского обвинили Россию в военном перевороте в Нигере

Советник главы офиса Зеленского Подоляк обвинил Россию в военном перевороте в Нигере

© AP Photo / Fatahoulaye Hassane MidouПожар в штаб-квартире правящей партии Нигера в Ниамее
Пожар в штаб-квартире правящей партии Нигера в Ниамее - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© AP Photo / Fatahoulaye Hassane Midou
Пожар в штаб-квартире правящей партии Нигера в Ниамее. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк обвинил в своем аккаунте в Twitter Россию в военном перевороте в Нигере.
"Уже абсолютно очевидно, что за так называемым "военным переворотом" в Нигере стоит Россия", - написал он.
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Вчера, 10:23
По мнению Подоляка, об этом свидетельствует поддержка военного переворота в Нигере со стороны "пророссийских" Мали и Буркина-Фасо.
В воскресенье СМИ сообщили, что тысячи человек в Нигере приняли участие в акции против Франции и Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), а также в поддержку сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Акция, в том числе, прошла напротив посольства Франции в Ниамее. Отмечалось, что участники акции скандировали лозунги, направленные против Франции и ЭКОВАС.
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
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31 июля, 23:06
 
Михаил ПодолякНигерВ миреМохамед БазумРоссияУкраинаПереворот в Нигере — 2023
 
 
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