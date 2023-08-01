https://ria.ru/20230801/niger-1887601031.html

В офисе Зеленского обвинили Россию в военном перевороте в Нигере

В офисе Зеленского обвинили Россию в военном перевороте в Нигере - РИА Новости, 01.08.2023

В офисе Зеленского обвинили Россию в военном перевороте в Нигере

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк обвинил в своем аккаунте в Twitter Россию в военном перевороте в Нигере. РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T14:07

2023-08-01T14:07

2023-08-01T14:07

михаил подоляк

нигер

в мире

мохамед базум

россия

украина

переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк обвинил в своем аккаунте в Twitter Россию в военном перевороте в Нигере. "Уже абсолютно очевидно, что за так называемым "военным переворотом" в Нигере стоит Россия", - написал он. По мнению Подоляка, об этом свидетельствует поддержка военного переворота в Нигере со стороны "пророссийских" Мали и Буркина-Фасо. В воскресенье СМИ сообщили, что тысячи человек в Нигере приняли участие в акции против Франции и Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), а также в поддержку сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Акция, в том числе, прошла напротив посольства Франции в Ниамее. Отмечалось, что участники акции скандировали лозунги, направленные против Франции и ЭКОВАС. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".

https://ria.ru/20230801/niger-1887529503.html

https://ria.ru/20230731/zerno-1887484090.html

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михаил подоляк, нигер, в мире, мохамед базум, россия, украина, переворот в нигере — 2023