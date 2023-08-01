https://ria.ru/20230801/niger-1887551393.html

Италия вслед за Францией эвакуирует своих граждан из Нигера

Италия вслед за Францией эвакуирует своих граждан из Нигера - РИА Новости, 01.08.2023

Италия вслед за Францией эвакуирует своих граждан из Нигера

Италия организует эвакуационный рейс для желающих покинуть Нигер итальянских граждан, заявил глава МИД, вице-премьер Антонио Таяни в Twitter. РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T12:02

2023-08-01T12:02

2023-08-01T12:18

в мире

нигер

антонио таяни

италия

переворот в нигере — 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886719070_0:206:2000:1331_1920x0_80_0_0_523949907039dc191a2651bec895a649.jpg

РИМ, 1 авг - РИА Новости. Италия организует эвакуационный рейс для желающих покинуть Нигер итальянских граждан, заявил глава МИД, вице-премьер Антонио Таяни в Twitter. "Нигер. Итальянское правительство решило предложить нашим согражданам, находящимся в Ниамее, возможность вылететь из города специальным рейсом в Италию. Посольство в Ниамее останется открытым и продолжит работать, а также способствовать посредническим усилиям", - написал он. Ранее в понедельник Таяни заявил, что вместе с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и руководителем французского МИД Катрин Колонна работает над дипломатическим разрешением кризиса в Нигере. По его словам, он обсудил с ними ситуацию по телефону. Таяни также заявил государственному телеканалу Rai 2, что в настоящее время в Нигере находится немногим менее ста итальянцев и "никакой опасности для них нет". Итальянские СМИ, в свою очередь, сообщают о двух итальянцах, на протяжении трех дней заблокированных в гостинице в Ниамее. Во вторник об эвакуации своих граждан объявил МИД Франции. Шаг предпринят "с учетом ситуации в Ниамее, агрессии против посольства Франции и закрытия воздушного пространства." В воскресенье СМИ сообщили, что тысячи человек в Нигере приняли участие в акции против Франции и Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), а также в поддержку сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Акция, в том числе, прошла напротив посольства Франции в Ниамее. Отмечалось, что участники акции скандировали лозунги, направленные против Франции и ЭКОВАС. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".

https://ria.ru/20230801/niger-1887529503.html

https://ria.ru/20230801/oplot-1887491628.html

https://ria.ru/20230801/afrika-1887485153.html

нигер

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нигер, антонио таяни, италия, переворот в нигере — 2023