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Италия вслед за Францией эвакуирует своих граждан из Нигера - РИА Новости, 01.08.2023
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12:02 01.08.2023 (обновлено: 12:18 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/niger-1887551393.html
Италия вслед за Францией эвакуирует своих граждан из Нигера
Италия вслед за Францией эвакуирует своих граждан из Нигера - РИА Новости, 01.08.2023
Италия вслед за Францией эвакуирует своих граждан из Нигера
Италия организует эвакуационный рейс для желающих покинуть Нигер итальянских граждан, заявил глава МИД, вице-премьер Антонио Таяни в Twitter. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T12:02
2023-08-01T12:18
в мире
нигер
антонио таяни
италия
переворот в нигере — 2023
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РИМ, 1 авг - РИА Новости. Италия организует эвакуационный рейс для желающих покинуть Нигер итальянских граждан, заявил глава МИД, вице-премьер Антонио Таяни в Twitter. "Нигер. Итальянское правительство решило предложить нашим согражданам, находящимся в Ниамее, возможность вылететь из города специальным рейсом в Италию. Посольство в Ниамее останется открытым и продолжит работать, а также способствовать посредническим усилиям", - написал он. Ранее в понедельник Таяни заявил, что вместе с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и руководителем французского МИД Катрин Колонна работает над дипломатическим разрешением кризиса в Нигере. По его словам, он обсудил с ними ситуацию по телефону. Таяни также заявил государственному телеканалу Rai 2, что в настоящее время в Нигере находится немногим менее ста итальянцев и "никакой опасности для них нет". Итальянские СМИ, в свою очередь, сообщают о двух итальянцах, на протяжении трех дней заблокированных в гостинице в Ниамее. Во вторник об эвакуации своих граждан объявил МИД Франции. Шаг предпринят "с учетом ситуации в Ниамее, агрессии против посольства Франции и закрытия воздушного пространства." В воскресенье СМИ сообщили, что тысячи человек в Нигере приняли участие в акции против Франции и Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), а также в поддержку сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Акция, в том числе, прошла напротив посольства Франции в Ниамее. Отмечалось, что участники акции скандировали лозунги, направленные против Франции и ЭКОВАС. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
https://ria.ru/20230801/niger-1887529503.html
https://ria.ru/20230801/oplot-1887491628.html
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в мире, нигер, антонио таяни, италия, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Антонио Таяни, Италия, Переворот в Нигере — 2023
Италия вслед за Францией эвакуирует своих граждан из Нигера

Вице-премьер Таяни: Италия организует эвакуационный рейс из Нигера для своих граждан

© AP Photo / Fatahoulaye Hassane MidouПожар в штаб-квартире правящей партии Нигера в Ниамее
Пожар в штаб-квартире правящей партии Нигера в Ниамее - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© AP Photo / Fatahoulaye Hassane Midou
Пожар в штаб-квартире правящей партии Нигера в Ниамее
Читать ria.ru в
РИМ, 1 авг - РИА Новости. Италия организует эвакуационный рейс для желающих покинуть Нигер итальянских граждан, заявил глава МИД, вице-премьер Антонио Таяни в Twitter.
"Нигер. Итальянское правительство решило предложить нашим согражданам, находящимся в Ниамее, возможность вылететь из города специальным рейсом в Италию. Посольство в Ниамее останется открытым и продолжит работать, а также способствовать посредническим усилиям", - написал он.
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Ранее в понедельник Таяни заявил, что вместе с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и руководителем французского МИД Катрин Колонна работает над дипломатическим разрешением кризиса в Нигере. По его словам, он обсудил с ними ситуацию по телефону.
Таяни также заявил государственному телеканалу Rai 2, что в настоящее время в Нигере находится немногим менее ста итальянцев и "никакой опасности для них нет". Итальянские СМИ, в свою очередь, сообщают о двух итальянцах, на протяжении трех дней заблокированных в гостинице в Ниамее.
Во вторник об эвакуации своих граждан объявил МИД Франции. Шаг предпринят "с учетом ситуации в Ниамее, агрессии против посольства Франции и закрытия воздушного пространства."
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В воскресенье СМИ сообщили, что тысячи человек в Нигере приняли участие в акции против Франции и Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), а также в поддержку сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Акция, в том числе, прошла напротив посольства Франции в Ниамее. Отмечалось, что участники акции скандировали лозунги, направленные против Франции и ЭКОВАС.
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
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В миреНигерАнтонио ТаяниИталияПереворот в Нигере — 2023
 
 
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