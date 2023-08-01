Франция начала эвакуировать сограждан из Нигера
МИД Франции объявил о начале 1 августа эвакуации сограждан из Нигера
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Французские власти начали эвакуацию соотечественников из Нигера, об этом объявил МИД республики.
"С учетом ситуации в Ниамее, агрессии против нашего посольства позавчера и закрытия воздушного пространства, которое лишает наших сограждан возможности покинуть страну своими силами, Франция готовит эвакуацию своих граждан и граждан ЕС, которые желают покинуть страну. Эта эвакуация начнется сегодня", — говорится в заявлении ведомства.
Итальянский МИД также объявил об эвакуации сограждан из Нигера. Само посольство остается открытым.
В воскресенье тысячи человек в Нигере вышли на акции против Франции и экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), а также в поддержку "Национального совета защиты отечества", сформированного участниками государственного переворота.
На прошлой неделе служащие президентской гвардии в Нигере устроили мятеж, выступили по национальному телевидению и объявили о смещении главы государства Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа. Перед этим бойцы заблокировали дворец президента в столице Ниамее.
В прошлую пятницу командующий гвардией генерал Тчиани появился в эфире ТВ как глава Национального совета по защите отечества.
Мятежники обвинили Париж в угрозе военного вмешательства. Во время акций протестующие подожгли дверь здания посольства Франции и попытались прорваться внутрь, однако толпу сдержали полицейские.
Глава МИД Катрин Колонна накануне заявила, что армии не придется вмешиваться в ситуацию для защиты своих граждан. При этом президент Эммануэль Макрон пригрозил немедленным ответом, если французы в Нигере будут атакованы. По его словам, Париж "не потерпит никаких атак", в том числе — против интересов республики.
Мохамеда Базума по-прежнему удерживают в резиденции. Как сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат, с главой Нигера все в порядке, он чувствует себя хорошо.