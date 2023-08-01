Эксперт оценил вероятность ввода войск ЭКОВАС в Нигер
Политолог Лошкарев счел ввод войск стран Западной Африки в Нигер маловероятным
© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) вряд ли введет военный контингент в Нигер, так как не захочет обострять обстановку в регионе, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра ближневосточных и африканских исследований МГИМО Иван Лошкарев.
Ряд стран ЭКОВАС ранее заявили о готовности направить военные силы для проведения операции в Нигере в случае необходимости. В воскресенье глава комиссии союза Омар Алье Туре заявил, что сообщество дает неделю, чтобы в Нигере вернули к власти президента Мохамеда Базума, затем может применить "все меры", в том числе и военные. При этом переходные правительства Буркина-Фасо и Мали, членство которых в ЭКОВАС приостановлено, в совместном заявлении объявили, что любое военное вмешательство в дела Нигера будет равносильно объявлению войны этим государствам.
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"Ряд соседних государств Нигера весьма открыто пытается убедить ЭКОВАС этого (военного вмешательства - ред.) не делать, они оценивают саму перспективу такого шага как негативную и даже обещают чуть ли не помощь в борьбе с этим контингентом. Поэтому я пока очень средне оцениваю перспективу введения такого контингента, потому что, наверное, ЭКОВАС уклонится от роли полицейского с учетом существующего недовольства в этом регионе, в том числе со стороны Мали и Алжира", - сказал он в беседе с агентством.
Лошкарев отметил, что вероятность начала серьезного переговорного процесса будет со временем возрастать.
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"Мне кажется, ЭКОВАС будет повышать ставки, но, скорее всего, потом отступит. Единственное, что на него, возможно, будет давление со стороны Запада, и они (ЭКОВАС - ред.) будут пытаться лавировать между сохранением блока и тем, чтобы бросить какую-то кость западным державам, прежде всего, Франции и США. Риторически ЭКОВАС будет обострять ситуацию еще долго, но практически переговорный процесс даст больше", - подчеркнул он.
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними.
Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".