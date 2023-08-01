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Эксперт оценил вероятность ввода войск ЭКОВАС в Нигер - РИА Новости, 01.08.2023
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10:23 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/niger-1887529503.html
Эксперт оценил вероятность ввода войск ЭКОВАС в Нигер
Эксперт оценил вероятность ввода войск ЭКОВАС в Нигер - РИА Новости, 01.08.2023
Эксперт оценил вероятность ввода войск ЭКОВАС в Нигер
Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) вряд ли введет военный контингент в Нигер, так как не захочет обострять обстановку в регионе, заявил РИА РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T10:23
2023-08-01T10:23
в мире
нигер
переворот в нигере — 2023
экономическое сообщество стран западной африки
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) вряд ли введет военный контингент в Нигер, так как не захочет обострять обстановку в регионе, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра ближневосточных и африканских исследований МГИМО Иван Лошкарев. Ряд стран ЭКОВАС ранее заявили о готовности направить военные силы для проведения операции в Нигере в случае необходимости. В воскресенье глава комиссии союза Омар Алье Туре заявил, что сообщество дает неделю, чтобы в Нигере вернули к власти президента Мохамеда Базума, затем может применить "все меры", в том числе и военные. При этом переходные правительства Буркина-Фасо и Мали, членство которых в ЭКОВАС приостановлено, в совместном заявлении объявили, что любое военное вмешательство в дела Нигера будет равносильно объявлению войны этим государствам. "Ряд соседних государств Нигера весьма открыто пытается убедить ЭКОВАС этого (военного вмешательства - ред.) не делать, они оценивают саму перспективу такого шага как негативную и даже обещают чуть ли не помощь в борьбе с этим контингентом. Поэтому я пока очень средне оцениваю перспективу введения такого контингента, потому что, наверное, ЭКОВАС уклонится от роли полицейского с учетом существующего недовольства в этом регионе, в том числе со стороны Мали и Алжира", - сказал он в беседе с агентством. Лошкарев отметил, что вероятность начала серьезного переговорного процесса будет со временем возрастать. "Мне кажется, ЭКОВАС будет повышать ставки, но, скорее всего, потом отступит. Единственное, что на него, возможно, будет давление со стороны Запада, и они (ЭКОВАС - ред.) будут пытаться лавировать между сохранением блока и тем, чтобы бросить какую-то кость западным державам, прежде всего, Франции и США. Риторически ЭКОВАС будет обострять ситуацию еще долго, но практически переговорный процесс даст больше", - подчеркнул он. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
https://ria.ru/20230731/niger-1887249146.html
https://ria.ru/20230801/afrika-1887485153.html
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в мире, нигер, переворот в нигере — 2023, экономическое сообщество стран западной африки
В мире, Нигер, Переворот в Нигере — 2023, Экономическое сообщество стран Западной Африки
Эксперт оценил вероятность ввода войск ЭКОВАС в Нигер

Политолог Лошкарев счел ввод войск стран Западной Африки в Нигер маловероятным

© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) вряд ли введет военный контингент в Нигер, так как не захочет обострять обстановку в регионе, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра ближневосточных и африканских исследований МГИМО Иван Лошкарев.
Ряд стран ЭКОВАС ранее заявили о готовности направить военные силы для проведения операции в Нигере в случае необходимости. В воскресенье глава комиссии союза Омар Алье Туре заявил, что сообщество дает неделю, чтобы в Нигере вернули к власти президента Мохамеда Базума, затем может применить "все меры", в том числе и военные. При этом переходные правительства Буркина-Фасо и Мали, членство которых в ЭКОВАС приостановлено, в совместном заявлении объявили, что любое военное вмешательство в дела Нигера будет равносильно объявлению войны этим государствам.
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«
"Ряд соседних государств Нигера весьма открыто пытается убедить ЭКОВАС этого (военного вмешательства - ред.) не делать, они оценивают саму перспективу такого шага как негативную и даже обещают чуть ли не помощь в борьбе с этим контингентом. Поэтому я пока очень средне оцениваю перспективу введения такого контингента, потому что, наверное, ЭКОВАС уклонится от роли полицейского с учетом существующего недовольства в этом регионе, в том числе со стороны Мали и Алжира", - сказал он в беседе с агентством.
Лошкарев отметил, что вероятность начала серьезного переговорного процесса будет со временем возрастать.
«
"Мне кажется, ЭКОВАС будет повышать ставки, но, скорее всего, потом отступит. Единственное, что на него, возможно, будет давление со стороны Запада, и они (ЭКОВАС - ред.) будут пытаться лавировать между сохранением блока и тем, чтобы бросить какую-то кость западным державам, прежде всего, Франции и США. Риторически ЭКОВАС будет обострять ситуацию еще долго, но практически переговорный процесс даст больше", - подчеркнул он.
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними.
Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
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В миреНигерПереворот в Нигере — 2023Экономическое сообщество стран Западной Африки
 
 
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